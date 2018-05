Für die Neulinge wird es arg eng

«Wenn wir heute gewonnen hätten, wäre wieder alles möglich geworden, aber so wird es wirklich schwierig», räumte Rümlangs Trainer Michele Digeronimo nach dem 2:3 des Tabellenletzten gegen Veltheim ein. «Jetzt müssen wir die fünf restlichen Spiele fast schon alle gewinnen.» Die Heimniederlage im Kellerduell kam aus seiner Sicht unglücklich zustande. «Die direkte Rote Karte gegen Skodran Nuredini in der 70. Minute hat uns das Genick gebrochen», befand er, «er hat uns danach als Organisator in der Abwehr und Ballverteiler im Aufbau arg gefehlt, zumal neben ihm andere wichtige Spieler abwesend waren. Dadurch ist der Match gekippt.» Tatsächlich führten die Gastgeber zum Zeitpunkt des Ausschlusses noch mit 2:1. Nach einer ausgeglichenen umkämpften ersten Halbzeit hatten sie sich nach dem Seitenwechsel Vorteile und die abermalige Führung herausgespielt.

Digeronimos Spieler bewiesen nach dem Rückschlags Moral, kämpften und hatten nach dem 2:2-Ausgleich mit einem Mann weniger gar noch eine grosse Möglichkeit. Doch der zweifache Torschütze Marco Fornasiero scheiterte freistehend vor Veltheims Goalie Tobias Zingg, im Gegenzug gingen die Gäste erstmals in Führung (83.) – und dabei blieb es bis zum Schluss. «Wenn du erst mal ganz unten stehst, dann läuft auf einmal alles gegen dich», kommentierte Digeronimo lapidar.

Unterlegene Rafzerfelder

Mitaufsteiger Rafzerfeld liegt nach der 1:4-Auswärtsniederlage beim Drittplatzierten Gossau weiterhin mit nur einem Punkt mehr als Rümlang auf dem 14. und vorletzten Rang. Doch die Mannschaft von Trainer Marcos Rey hat immerhin noch eine Partie mehr auszutragen als das Schlusslicht. «Wir haben sechs Spiele vor uns und müssen gegen Gegner auf Augenhöhe etwas holen» forderte Rey, «am besten schon gegen Oerlikon/Polizei.» Immerhin stehen ihm dann auch einige der gesperrten Schlüsselspieler, auf die er in Gossau verzichten musste, wieder zur Verfügung. Die Niederlage in Gossau kommentierte Rey gefasst. «Die Gossauer haben eine klasse Mannschaft und eindeutig besser gespielt hat als wir», kommentierte Rey, «wenn sie den Ball zirkulieren lassen, wird es für alle Gegner gefährlich, und wir haben es nicht geschafft, sie daran zu hindern.»

Naive Bassersdorfer

Bassersdorf versuchte bei der 0:2-Niederlage in Unterstrass ebenfalls, den Ball gepflegt durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Was auch ganz gut gelang – bis 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. «Bis dahin hat alles gut ausgesehen», schilderte Trainer Marco Tanner, «weiter vorne hat uns aber die Zielstrebigkeit gefehlt. Wenn man nicht in Topform ist, kann man den Ball aber nicht einfach ins Tor tragen, dann muss man schon in den 16er eindringen, den Gegner unter Druck setzen und auch mal etwas erzwingen.» Und weil sich seine Spieler noch dazu «zu naiv» angestellt hätten, gingen sie am Ende leer aus. «Nach einem Ballverlust haben wir uns zu sorglos verhalten, nur vereinzelt ein Gegenpressing aufgezogen», kritisierte Tanner, «und Unterstrass hat das clever ausgenützt.» Nachdem sein Team zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor geblieben war, konstatierte der per Saisonende scheidende Trainer damit vor allem punkto Abwehrverhalten einen Rückschritt. (Zürcher Unterländer)