Für ihn gibt es kein Glück, nur die Arbeit

Es läuft prima. Und die Frage ist: Wie viel hat es mit dem Trainer zu tun, dass die Bilanz 2020 noch makellos ist? Dass der FC Luzern sich mit drei Siegen in Serie aus der ungemütlichen Zone der Tabelle verabschiedet hat?

Zuerst ein Achselzucken. Er hat Einfluss, natürlich, aber zu viel Lob… Das muss dann doch nicht sein. «Ich bin nur Fabio», sagt er. Und meint damit: «Ich kann noch so gute Vorschläge machen: Wenn die Spieler nicht bereit sind, sie umzusetzen, welchen Wert hat dann mein Plan?»

Fabio Celestini zieht die Augenbrauen nach oben, wartet einen Moment, bevor er weiterfährt: «Es müssen so viele Faktoren stimmen, um Erfolg zu haben. Fussball ist vor allem Zweikampf, es braucht die richtige Mentalität, und Ehrgeiz ist wichtig. Für mich gibt es kein Glück und Pech. Ich kann für alles, was nicht gelingt, eine Ausrede finden. Aber ich will das nicht. Weil ich überzeugt bin, mit Arbeit alles beeinflussen zu können.»

«Der Club: professionell. Die Infrastruktur: top. Das ist eine neue Welt für mich.»Fabio Celestini

Seit Anfang Jahr ist der 44-Jährige in Luzern, er, der Welsche, der den Eindruck erweckt, souverän und cool zu sein. Der sich angewöhnt hat, nichts über sich und seine Mannschaft zu lesen, weil ihm das zu unbedeutend ist. Oder weil er sich höchstens aufregen würde. Weil für ihn zu viele Kritiker zu wenig Ahnung vom Geschäft haben.

Celestini lernte von Grossen, als er in der Fremde spielte, von Alain Perrin in Frankreich, von Michel, Michael Laudrup und Bernd Schuster in Spanien. Er wurde selber Trainer, stieg mit Lausanne auf und führte Lugano in die Europa League. Nun ist er in der Zentralschweiz gelandet – und schwärmt: «Der Club: professionell. Die Infrastruktur: top. Das ist eine neue Welt für mich.» Ideal ist für ihn auch, dass er keine Zeit verliert, um zur Arbeit zu fahren. Er wohnt in einem Hochhaus gleich neben dem Stadion im 29. Stock und sieht von dort, so sagt er es, «95 Prozent des Rasens» in der Swissporarena.

Captain Schwegler und das Gefühl, bestens vorbereitet zu sein

«Etwas aufbauen» will Celestini, «aber dafür muss die richtige Atmosphäre geschaffen werden». Er sieht es als seine Pflicht, auf das Team einzugehen und nahbar zu sein. Er legt Wert auf das Urteil der Spieler, er verlangt von ihnen, dass sie ihm signalisieren, wenn sie nicht einverstanden sind.

Captain Christian Schwegler redet davon, dass der Trainer den Spielern die passenden Werkzeuge gebe, um während einer Partie für jede Situation eine Lösung zu haben: «Wenn wir am Wochenende auf den Platz gehen, tun wir das mit dem guten Gefühl, bestens vorbereitet zu sein.» In der täglichen Arbeit werde auch Elementares aufgefrischt, «das ist nicht bei jedem Trainer selbstverständlich».

Celestini also. Er ist Trainer Nummer 5 in der Ära von Sportchef Remo Meyer. Als der 39-Jährige im Mai 2017 das Amt übernahm, hiess der Coach Markus Babbel. Ein halbes Jahr später provozierte der Deutsche seinen Abgang, Meyer beförderte Gerardo Seoane von der U-21. Nach dessen Wechsel zu YB holte er René Weiler – das Missverständnis wurde nach acht Monaten beendet. Für Thomas Häberli war nach zehn Monaten im Dezember Schluss. «Völlig unterschiedliche Beurteilungen der Entwicklung und Leistungen», so Meyer, führten zur Trennung. «Ich bin nicht stolz darauf, schon drei Trainer entlassen zu haben», sagt er, «aber ich hatte keine Wahl.»

«Wie ich von anderen Leuten beurteilt werde, muss mir egal sein.»Fabio Celestini

An diesem Freitagmorgen sitzt er in einem Besprechungszimmer der Geschäftsstelle. Er war als Spieler kein Lauter, er ist es auch in seiner heutigen Funktion nicht. An Heimspielen hat er seinen Stammplatz nicht in einer Loge, sondern auf der Pressetribüne inmitten von Journalisten. Als Zuschauer zeigt er kaum Gefühlsregungen. Und Auftritte in der Öffentlichkeit gehören auch nicht eben zu seinen Lieblingsdisziplinen. Aber er will nicht mit schnittigen Sätzen auffallen, sondern mit klugen Personalentscheiden. «Wie ich von anderen Leuten beurteilt werde, muss mir egal sein», sagt er, «sonst kostet mich das unnötig Energie.»

Allerdings kann Meyer sehr wohl emotional werden, etwa dann, wenn er findet, dass Angestellte zu sehr jammern, sich über die Infrastruktur beklagen, wie das Weiler getan hat. Gar allergisch reagiere er, wenn er auf Umwegen Dinge erfahren müsse: «Wenn jemand ein Problem hat, soll er mir das ins Gesicht sagen.» Wenn ihm vorgehalten wird, dass er Thomas Häberli mit einem kritischen Interview im November demontierte, entgegnet er: «Ich sehe das überhaupt nicht so. Intern wurde stets transparent kommuniziert. Entsprechend konnten meine Aussagen nicht überraschen.»

Mit der Bescheidenheit nehmen es beim FCL nicht alle so genau

Er mag das Kapitel nicht mehr aufwärmen, sondern spricht lieber über Celestini, der ihn fachlich wie menschlich überzeugt. «Fabio kann straff führen und distanziert sein, aber genauso gut einmal einen Spieler in den Arm nehmen», sagt Meyer.

Also alles wunderbar in Luzern? Mit einer Handbewegung drückt er aus: bloss nicht übertreiben. «Nüchtern betrachtet wären in den ersten Partien des Jahres auch drei Remis möglich gewesen. Wir schweben nicht auf einer Wolke im Glauben, die Grössten zu sein.»

Das sind sachliche Töne, die dem FCL gut anstehen. Aber mit der Bescheidenheit nehmen es nicht alle so genau. Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg äusserte sich diese Woche auf Nau.ch in Stammtischmanier und löste damit clubintern nur Kopfschütteln aus: «Wir haben dreimal geputzt, und wir werden weiterhin putzen.» Heute Sonntag ist Leader St. Gallen in Luzern zu Gast. Alpstaeg dazu: «Wir werden die drei Punkte holen. Es tut mir leid für St.Gallen.»

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort