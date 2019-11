GC holt sich einen ungefährdeten Arbeitssieg

Die Grasshoppers haben es sich in dieser Challenge-League-Saison zur Angewohnheit gemacht, sich das Leben selbst schwer zu machen. Zuletzt verspielten sie gegen Vaduz und Schaffhausen, zwei Mannschaften vom Tabellenende, gleich vier Punkte.

Umso wichtiger war es, dass sie gegen den SC Kriens ihre Arbeit bis zum Ende konzentriert verrichteten. Djibril Diani hatte kurz vor Pause aus dem Gedränge heraus getroffen, Veroljub Salatic steuerte in der 49. Minute das 2:0 bei, und danach konnten sie sich damit begnügen, den Gegner kommen zu lassen und auf Konter zu setzen. Dass Trainer Uli Forte von einer «sehr reifen Leistung» sprach, war angesichts der Stärke der Krienser übertrieben. Aber es stand für seine Erleichterung, dass seine Mannschaft nach dem Weitschusstor von Salatic nie mehr in Gefahr geriet, Punkte abgeben zu müssen. Zumindest bis zum Spiel des FC Wil am Sonntag in Vaduz liegt sie wieder auf Platz 2.

49' Toooor! Salatic mit einem riesen Ding aus 20 Metern! #gcsck 2:0* pic.twitter.com/XrUYVYSDgb — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) November 2, 2019

Nächsten Freitag folgt für GC das Derby in Winterthur. Hoffentlich habe sich bis dann der Platz erholt, sagte Forte. Die Schützenwiese hatte sich am Mittwoch beim Cupspiel des FCW gegen Thun als «Riesenacker» präsentiert, wie Forte feststellte. «Wenn Winterthur das Spiel abtauschen will, bitte sehr», sagte Forte, nicht ganz Ernst gemeint. Wenn schon der Rasen keine Augenweide sein wird, dann kann sich GC wenigstens auf eine gute Stimmung freuen. Im Letzigrund verloren sich auch gegen Kriens 3150 Zuschauer.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Grasshoppers - Kriens 2:0 (1:0)

3150 Zuschauer. - SR Cibelli.–Tore: 38. Diani 1:0. 49. Salatic 2:0.



Die anderen Partien der Challenge League: Stade Lausanne-Ouchy - Aarau 0:2 (0:0), Schaffhausen - Winterthur 1:1 (1:0).

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 12/27 (34:11). 2. Grasshoppers 13/25 (24:16). 3. Wil 12/23 (23:11). 4. Winterthur 13/22 (17:19). 5. Aarau 13/17 (22:28). 6. Kriens 13/16 (16:23). 7. Schaffhausen 13/14 (14:20). 8. Stade Lausanne-Ouchy 13/14 (17:24). 9. Vaduz 12/13 (22:23). 10. Chiasso 12/4 (9:23). (ths)