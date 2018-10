Geknickte Stimmung nach 0:0

Die Laune der beiden Trainer Robert Merlo und Maurizio Fede vor dem Spiel gestern Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr war nicht eben die beste. Sie wussten, dass die mitabstiegsgefährdeten Diessenhofen und Veltheim bereits zuvor ihre Partien gewonnen haben. Später kam der FC Schaffhausen 2 dazu. Das hiess für die beiden Aufsteiger Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen, die bisher eine tolle Saison gespielt haben, dass auch sie einen Sieg brauchten.

Gastgeber Brüttisellen-Dietlikon wollte den Heimvorteil nutzen und griff von Beginn sofort an. Wallisellens Goalie Patrick Appenzeller, der selber lange in Brüttisellen gespielt hat, hielt jedoch in der 8. Minute gegen Rihan Zekjiri und Uchenna Anioke und in der 23. Minute nochmals gegen Zekjiri hervorragend. Nach einer Stunde Spielzeit hatte Wallisellen zwei tolle Möglichkeiten. Zuerst durch den eingewechselten Bujar Memeti. Kurz darauf schoss Stefano Megna aus 20 Metern an die Lattenunterkante. Beide Teams strebten den Sieg an. Die Spieler wussten, dass sie im Abstiegskampf drei Punkte brauchen. In der 75. Minute zappelte der Ball im Brüttiseller-Dietliker Netz, doch Wallisellens Stürmer Pierre Eggmann stand im Offside.

Beide Teams mit Chancen

Gegen Spielende warf Brüttisellen-Dietlikon dann fast alles nach vorne. In der 76. Minute prallte Wallisellens Goalie Appenzeller in den eingewechselten Brüttiseller Stürmer Alessio Barigliano. Mancher Schiedsrichter hätte in dieser Szene auf Penalty entschieden. Aber die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Kurz später köpfelte Barigliano einen Flankenball über das Tor. In der vorletzten Minute drosch Joel Azevedo nach einer Traumkombination über Barigliano und Enis Murati das Leder über die Latte. Es blieb beim 0:0.

«Mit einem Unentschieden ist man nie zufrieden. Ausser wenn man in der 95. Minute den Ausgleichstreffer erzielt hat», meinte Brüttisellen-Dietlikons Trainer Robert Merlo nach der Partie. Zwei wichtige Fakten fügte der Coach an: «Wenn man so Chancen hat wie wir, sollte man schon ein Tor erzielen. Andererseits sind sich beide Teams auf Augenhöhe begegnet. Deshalb geht das Remis auch in Ordnung.»

Harmonie nach dem Match

Wallisellens Trainer Maurizio Fede sah es ähnlich wie sein Antipode. «Es ist ein gerechtes Unentschieden. Brüttisellen-Dietlikon hat besser begonnen. Bei uns hat nach der Pause der eingewechselte Bujar Memeti für Schwung gesorgt.»

Obwohl Wallisellens Goalie ­Patrick Appenzeller gegen seine früheren Brüttiseller-Dietliker Teamkollegen in der ersten Halbzeit mit drei starken Paraden die Führung der Gastgeber verhinderte, genoss Appenzeller nach Spielschluss mit seinen ehemaligen Teamkollegen ein Bierchen. Nicht so gut geschmeckt haben dürfte dieses Mauro Gallani, der mit dick einbandagiertem Bein den Match verfolgt hatte. Der Brüttiseller Aussenverteidiger musste am vergangenen Mittwoch in Bassersdorf mit starken Schmerzen im Knie ausgewechselt werden. Wegen dem Angeschwollensein kann erst heute Montag eine definitive medizinische Diagnose gemacht werden. Befürchtet wird ein Kreuzbandriss. Für beide Unterländer Equipen geht es im Abstiegskampf Schlag auf Schlag weiter. Wallisellen empfängt am Samstag Tabellennachbar Veltheim, während Brüttisellen-Dietlikon am Sonntag nach Diessenhofen reist. (Zürcher Unterländer)