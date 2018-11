Gibt es heute die nächste Schmach für Fussball-Deutschland?

Fussball-Deutschland jubelte am Donnerstagabend über das 3:0 gegen Russland, erstürmt mit drei Toren in der ersten Halbzeit. Erstürmt vor allem auch von einer verjüngten Mannschaft.

In der Startformation standen nicht Jérôme Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos oder Thomas Müller. Sondern Thilo Kehrer, Kai Havertz, Matthias Ginter oder Timo Werner. Neun Spieler waren 25-jährig oder jünger. Leroy Sané (22), Serge Gnabry (23) und Niklas Süle (23) erzielten die Tore.

Bundestrainer Joachim Löw bastelt also am totalen Umbau seiner Mannschaft, die in Russland an der WM unterging. Doch trotz des klaren Testspielerfolges könnte die Woche für Fussball-Deutschland ein unschönes Ende nehmen. In der Gruppe A1 der Nations League hat sich das Team in drei Partien erst einen Punkt erspielt. Und wenn am Freitagabend im vorletzten Gruppenmatch Holland gegen Frankreich gewinnt, steigt Deutschland in die zweite Stärkeklasse ab.

Deschamps fordert Videobeweis

Wobei die Frage ist, wie einfach die Franzosen zu besiegen sind. Die Weltmeister nehmen das Toreschiessen selbst im Training so ernst, dass Trainer Didier Deschamps scherzhaft den Videobeweis anfordert, wie eine Aufnahme von dieser Woche zeigt.

Sollte Holland nicht punkten, braucht Deutschland im abschliessenden Gruppenmatch zu Hause gegen die Oranje mindestens einen Sieg, um den Abstieg zu verhindern.

Wer von den grossen Nationen ebenfalls absteigen kann und wer von den kleineren Mannschaften vor dem Aufstieg steht und EM-Chancen hat, erfahren Sie in der Bildstrecke.

(zuonline.ch)