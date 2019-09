Glattbrugger bremsen Embrach aus

Gegen aufsässige Glattbrugger, die ohne vier Stammspieler, dafür mit acht unter 20-Jährigen in der Startelf antraten, kassierte Embrach vor 150 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem heimischen Bilg mit 1:2 seine erste Saisonniederlage. Mit Ausnahme der Schlussphase, in der sie viel Druck entwickelten, fehlte es den Gastgebern an Durchschlagskraft. Nach einer gemessen an den Chancen ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte Bardhul Kaba in der 47. und der 55. Minute zwei Embracher Abwehrfehler zu zwei Treffern aus. In der 70. Minute verkürzte Ruben Paradiso per Foulpenalty zum 1:2. Dabei blieb es, weil sich die Gäste In der hektischen Schlussphase nach Kräften verteidigten und so ihren Sieg über die Zeit retten konnten. «Was die Jungs heute abgeliefert haben, müssen sie immer auf den Platz bringen», lobte und forderte Glattbruggs Trainer Markus Biber, «so viel Leidenschaft, und auch die taktischen Vorgaben haben sie zu 100 Prozent umgesetzt.» (pte/mbg)

Embrach I - Glattbrugg 1:2 (0:0). – Tore: 47. Kaba 0:1. 55. Kaba 0:2. 70. Paradiso (Foulpenalty) 1:2.

Bassersdorf II bleibt Spitze. Das Team von Trainer Feilx Pfister hat mit einem 3:1 über Räterschen seine Leaderposition in der Tabelle der Gruppe 4 verteidigt. Die Gastgeber verdienten sich den Sieg durch ihre spielerischen Vorteile. Mit ihrer kämpferischen Spielweise, ihrer Athletik und den langen Bällen auf die schnellen Stürmer erwiesen sich die Gäste jedoch als unangenehmer Widersacher. Die Partie blieb daher lange Zeit offen – und hätte kurz vor Schluss noch kippen können. (fpb)

Bassersdorf II - Räterschen 3:1 (1:1). – Tore: 20. Borges Carvalho 1:0. 37. El Hafdy 1:1. 50. Ambula 2:1. 87. Tsakmakidis 3:1.

Niederweningen verliert wieder. Am entgegengesetzten Ende der Rangliste befindet sich weiterhin Niederweningen. Die Wehntaler verloren mit dem 1:3 gegen Fehraltorf auch ihr drittes Saisonspiel. Dabei bestimmten die Gastgeber die Partie während der ersten Halbzeit, zeigten Laufbereitschaft, Einsatz und gelungene Spielzüge. Doch nach dem Seitenwechsel gaben sie das Spiel aus der Hand. (pew)

Niederweningen - Fehraltorf 1:3 (1:0). – Tore: 22. Spielmann 1:0. 59. Thaqi 1:1. 59. Aversa (Foulpenalty) 1:2. 87. Milojevic 1:3.

Kloten erkämpft ersten Erfolg. Die bis dato punktlosen Flughafenstädter setzten sich in Neftenbach 1:0 durch. Das Team von Trainer Ciro Alfano stand gut, arbeitete konsequent gegen den Ball – und nutzte nach der Gelb-Roten Karte des Neftenbachers Besart Gjukaj den zusätzlichen Platz zum Tor des Tages durch Ruben José Duarte (72.). (fam)

Neftenbach - Kloten 0:1 (0:0). – Tor: 72. Duarte 0:1. – Bemerkung: 63. Gelb-Rote Karte Gjukaj (N/wiederholtes Foulspiel).

Rümlang feiert Siegpremiere. Ebenfalls erstmals als Sieger vom Feld ging Rümlang. In der Gruppe 3 setzten sich die Unterländer bei Herrliberg II mit 2:1 durch. «Nach dem misslungenen Saisonstart ist die Erleichterung jetzt bei uns natürlich gross», kommentierte Präsident Kurt Vogel. «Über 90 Minuten geht der Sieg sicher in Ordnung, weil wir die klareren Chancen hatten – auch wenn wir am Ende noch arg zittern mussten.» (pew)

Herrliberg II - Rümlang 1:2 (0:1). – Tore: 43. Stoykov 0:1. 55. Siegrist 1:1. 65. Ljatifi 1:2.

Regensdorf II teilt Punkte. 1:1 trennten sich die zweiten Mannschaften von Regensdorf und Dübendorf im Furttal. «In der ersten Halbzeit müssen wir 3:0 führen», meinte Dübendorfs Vereinspräsident Markus Herzog. «In der zweiten Halbzeit konnten wir uns steigern», schilderte Regensdorfs Trainer Franz Stalder. (mw)

Regensdorf II - Dübendorf II 1:1 (0:1). – Tore: 16. Dzodan 0:1. 67. Haliti 1:1.

Embrach II verliert spektakulär. Ebenfalls in der Gruppe 3 verlor Aufsteiger Embrach II am Ende einer nicht eben alltäglichen Partie in Fällanden 4:6. Dabei gingen die Gäste nicht weniger als dreimal mit je einem Tor in Führung. Bis zur 70. Minute lagen die Embracher vorne, dann kassierten sie per Penalty den Ausgleich zum 4:4 – und später noch zwei Treffer zur Niederlage. (red)

Fällanden - Embrach II 6:4 (2:2). – Tore: 9. D. Baran 1:0. 22. Hanson 1:1. 27. Petkovic 1:2. 39. L. Baran 2:2. 59. Reutimann 2:3. 63. D. Baran 3:3. 65. L. Berisha 3:4. 70. D. Baran (Foulpenalty) 4:4. 79. L. Baran 5:4. 88. L. Baran 6:4.