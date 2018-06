Glattfelden zittert sich ins Finale

Der Nachmittag begann nicht gerade nach dem Geschmack der Glattfelder. Mit Genugtuung nahmen die Gastgeber kurz vor Spielbeginn um 15 Uhr zwar zur Kenntnis, dass Oberglatt, einer der beiden Konkurrenten im Abstiegskampf, in Niederweningen 0:1 verloren hat. Dafür gewann Bassersdorf II, der zweite Glattfelder Widersacher, ebenfalls bereits am Vormittag überraschend 3:2 in Elgg – dank zwei Penaltys, einem davon in der letzten Spielminute. «Natürlich hätte uns ein Remis oder eine Niederlage von Bassersdorf besser gepasst. Aber es ist uns klar, dass wir für den Ligaerhalt Wallisellen und dann eine Woche später Embrach schlagen müssen», meinte Glattfeldens Trainer Davide Blandolino zur Ausgangslage. «Es hätte ja auch passieren können, dass Bassersdorf in Elgg verloren hätte und uns danach gegen Wallisellen das gleiche widerfahren wäre», fügte der Coach an.

Nun sieht die Ausgangslage im Abstiegskampf am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr folgendermassen aus. Glattfelden reist nach Embrach, während Bassersdorf Effretikon empfängt. Glattfelden hat momentan einen Punkt mehr und deutlich weniger Strafpunkte. Gewinnt Glattfelden, bleibt es in der 3. Liga. Spielt es unentschieden und siegt Bassersdorf, wird Bassersdorf den Ligaerhalt feiern. Holen beide Teams gleich viele Punkte, ist Glattfelden im Vorteil.

Maurizio Fede mehrmals laut

Zurück in die Vergangenheit. Glattfelden erledigte im Heimspiel gegen das bis dahin ungeschlagene Wallisellen seine Hausaufgaben und gewann. Die Gastgeber hatten dabei etwas Glück. Mit dem ersten gefährlichen Angriff der Partie erzielte der schnelle Marco Kunz zwischen den Beinen von Wallisellens Goalie Mario Corbo hindurch in der elften Minute das 1:0. Fünf Minuten später versenkte Fatlum Canaj einen direkten Freistoss in die nahe Ecke zum 2:0. Nach diesem Treffer wurde Wallisellens Trainer Maurizio Fede an der Seitenlinie erstmals richtig laut. «In unserer Gardorobe in Wallisellen hängt ein Blatt, auf dem steht, wer in der Mauer steht und wie die Mauer stehen muss. Und das haben die Spieler nicht umgesetzt», klärte der Coach nach dem Schlusspfiff auf.

Die Worte an der Seitenlinie des Trainers wirkten. Nach dem 0:2-Rückstand übernahmen die Glattaler das Spieldiktat. Vor und nach der Pause hätte der Anschlusstreffer fallen können. Die Walliseller Dominanz wurde noch grösser, als in der 49. Minute Alban Pajaziti wegen seines zweiten harten Fouls des Feldes verwiesen wurde.

Walliseller zu inbrünstig

In der 60. Minute schlug Wallisellens Stürmer Bujar Memeti, der viele Jahre erfolgreich für Glattfelden auf Torjagd ging, eine Flanke, die an die Hand von Torschütze Kunz flog. Der insgesamt gut pfeifende Schiedsrichter Pasquale Scarfo gab einen strengen Handspenalty, den Stefano Megna verwertete. Danach begann für Glattfelden eine halbstündige Zitterpartie. Die Walliseller wollten um jeden Preis die erste Saisonniederlage verhindern. In der 73. Minute vergab Bujar Memeti nach einem Traumpass von Visar Mehmedi das sichere 2:2. Die Walliseller Luca Crusi und Visar Mehmedi waren danach zu inbrünstig beider Sache und wurden in der 74. respektive 92. Minute des Feldes verwiesen. Es blieb beim Glattfelder Sieg. (Zürcher Unterländer)