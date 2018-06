Glattfelder meistern nächste Hürde

Die Partie begann mit zwei Überraschungen. Gastgeber Oberglatt ging nicht mit seinem Youngster-Sturm Daryl Riedel, Patrick und Fabian Lüthi, alle drei sind erst 21 Jahre alt, auf Torjagd. Riedel spielte im Mittelfeld und Patrick Lüthi als Aussenverteidiger, während Fabian Lüthi ganz vorne anzutreffen war. «Die Trainingspräsenzen und die Tatsache, dass ich neue Impulse setzen wollte, veranlassten mich zu dieser Marschroute», begründete nach Spielschluss Oberglatts Trainer Antonio De Luca seine Massnahme. Und dann fiel in der 5. Minute bereits der Führungstreffer für Glattfelden. Ausnahmestürmer Luca Dimita köpfelte ungedeckt einen Flankenball in die Maschen. «Ich war schon ein wenig überrascht, dass ich da so ungedeckt zum Abschluss kam», meinte der 35-Jährige zu seinem Treffer. Oberglatts Topskorer Fabian Lüthi indes wollte seiner Hintermannschaft wegen dieses Goals keinen Vorwurf machen. «Glattfelden hat vor dem Tor sehr schnell miteinander kombiniert, sodass wir unsere Ordnung verloren haben», begründete er. Kurz nach dem Rückstand vergab Riedel eine gute Chance zum 1:1.

Danach konnte Oberglatt die Gäste nicht mehr richtig unter Druck setzen. «Glattfelden machte die Räume gut zu. Deshalb hatten wir Mühe mit dem Spielaufbau. Wir versuchten zwar, mit kurzen und mit langen Bällen die Glattfelder Abwehr aus ihren Angeln zu heben, aber ohne Erfolg», berichtete Trainer De Luca weiter. Die Gäste standen sehr kompakt und lauerten auf Konter. Bei einem solchen traf David Umiker in der 16. Minute nur den Pfosten.

Solidarische Defensive

Die Begegnung wurde hauptsächlich im Mittelfeld mit vielen umstrittenen Zweikämpfen geführt. Grosse Torchancen waren Mangelware. Nach dem Seitenwechsel gings ähnlich weiter. Ausser dass die Oberglatter mit der Zeit nervöser auftraten. «In der zweiten Halbzeit merkten wir, dass uns immer mehr die Zeit davonlief, und das war natürlich unerfreulich», begründete Fabian Lüthi das Verhalten der Gastgeber. Es kam noch schlimmer. In der 77. Minute schloss der eingewechselte Zdenko Matfiak einen Konter zum 2:0 ab. Die Partie war aber noch nicht entschieden. Denn acht Minuten später köpfelte Patrick Lüthi einen Cornerball zum 2:1-Anschlusstreffer ein. «Das hätte nicht sein müssen, dieser Treffer beunruhigte uns massiv», schilderte Glattfeldens Coach Blandolino die Schlussviertelstunde.

Oberglatt schaffte es nach dem Anschlussgoal aber nicht, spielerisch noch einmal eine Schippe draufzulegen und Glattfelden unter massiven Druck zu setzen. Im Gegenteil. Es war der Glattfelder David Umiker, der in der Nachspielzeit im Oberglatter Strafraum mustergültig von Matfiak angespielt wurde, den Ball aber nicht über die Torlinie brachte. Sekunden später fiel den Glattfeldern nach dem Schlusspfiff trotzdem ein Stein vom Herzen. «Alle haben ihre defensiven Pflichten bravourös erfüllt», zollte Blandolino nach dem 2:1-Sieg seinen Spielern Respekt.

Oberglatt gibt nicht auf

Was den Trainer neben den drei Punkten ebenfalls freute, war die Tatsache, dass keiner seiner Akteure vom Schiedsrichter eine Karte kassierte. Wie übrigens in der Partie zuvor auch gegen Neftenbach. «Die Strafpunkte könnten Ende Saison über Abstieg oder Ligaerhalt entscheiden», klärte er auf. Auch in dieser Wertung sieht es für den Tabellenzehnten Glattfelden (20 Spiele/18 Punkte) mit 31 Strafpunkten positiv aus. Bassersdorf (20/17) kommt auf 56 und der Ranglistenletzte Oberglatt (19/14) sogar auf 81. Trotz dieser positiven Statistik sagt Blandolino unmissverständlich: «Es ist in der Meisterschaft noch gar nichts entschieden. Wir müssen jetzt unbedingt am Sonntag das Heimspiel gegen Wallisellen gewinnen.» Sein Stürmer Dimita siehts ähnlich: «In unserer Situation gehts nur über den Kampf.» Aufgeben tun natürlich auch die Oberglatter nicht. Bereits morgen Mittwoch um 20.15 Uhr steht zu Hause die Nachtragspartie gegen Embrach an.

Morgen Mittwoch gilts ernst

«Ich hoffe, dass ich im Dienstagtraining die richtigen Worte finde, um das Team gegen Embrach optimal einzustellen», meint Oberglatts Trainer Antonio De Luca vor dem kapitalen Spiel. Auch Fabian Lüthi sieht positive Aspekte: «Wir müssen als Mannschaft auftreten und unsere Stärken ausspielen.» (Zürcher Unterländer)