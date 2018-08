Gleicher Lehrmeister wie Klopp

Vater Marcel Tanner und Sohn Marco haben den FC Bassersdorf zu einem Vorzeigeklub gemacht. «Was passiert, wenn Marco aufhört?», fragten viele Fussballfans besorgt. Im Frühling 2018 ist es passiert. Die Bassersdorfer Vereinsleitung hat als Marco Tanners Nachfolger mit Gianni Lavigna einen neuen Trainer präsentiert, der den Höhenflug des regionalen Zweitligisten fortsetzen könnte. Die Erfolgsbilanz des erst 46-jährigen Lavigna ist eindrücklich: Räterschen führte er 2011 von der 4. Liga in die 3. Liga, Wiesendangen 2013 in die 2. Liga und Oberwinterthur in diesem Frühling mit elf Punkten Vorsprung ebenso in die 2. Liga.

Selber gespielt hat Gianni Lavigna als defensiver Aufbauer in der 1. Liga bei Veltheim, Altstetten und Horgen. Das Fussball-ABC hat er in Wettingen erlernt. Der Aargauer Klub war damals in der höchsten Schweizer Spielklasse (Nationalliga A) vertreten. Bei einem D-Juniorenturnier auf der Wettinger Altenburg kickte in den 80er-Jahren, gleichzeitig und am gleichen Anlass wie ­Gianni Lavigna, auch ein gewisser Pep Gardiola für Barcelona ...

Mit den Wettinger A-Junioren (heute die U-18) wurde Lavigna Jahre später Schweizer Meister. Danach durfte er gar mit den Profis unter Coach Wolfgang Frank trainieren. Frank arbeitete nach seinen Engagements in der Schweiz in Mainz und war Trainer von Jürgen Klopp. Der heu­tige Liverpool-Coach-Klopp ­sagte mehrmals über seinen leider 2013 an Krebs gestorbenen Trainer Frank, dass dieser sein wichtigster Ausbildner war. Auch Lavigna hat viel von Frank, von anderen Trainern und in den Ausbildungskursen zum B-Diplom gelernt.

Drei Aufstiege und Rettung

In der Rückrunde der Saison 2006/07 begann sein «Trainer-Abenteuer», wie er es nennt. Weil er sich in Wädenswil als 34-Jähriger zum zweiten Mal an seinem X-Band verletzte, musste er seine Aktivkarriere beenden. Der Trainer der zweiten Mannschaft erhielt just in dieser Zeit ein gutes Jobangebot im Ausland. Lavigna liess sich überreden, den abgeschlagenen Ranglistenletzten zu übernehmen. Das Punktekonto seines Drittligateams äufnete sich zusehends. Und als kurz vor Saisonende der Ligaerhalt realistisch wurde, stieg er trotz seines kaputten Knies selber nochmals in die Hosen. «Ich durfte ja keine Spieler vom Fanionteam mehr einsetzen», begründet er diese Massnahme. Stefan Flühmann, der Coach des Fanionteams, begleitete Lavigna auf den Rasen. «Wir holten am Schluss noch die nötigen Punkte zum Ligaerhalt», berichtet der Trainer stolz.

Der neue Bassersdorfer Teamver­antwortliche arbeitet auf einer Bank, wohnt in Bachenbülach, ist verheiratet und Vater von Chiara und Cristian. Die 13-jährige Tochter spielt Handball und der 11-jährige Sohn Fussball, beide in Bülach. Was für einen Fussballstil kann man vom Inter-Mailand-Fan Gianni Lavigna in Bassersdorf erwarten? «Eine solide Abwehr ist Gold wert. Ich denke, Frankreich ist auch Weltmeister geworden, weil es die beste Verteidigung hatte. Mein Lieblingssystem variiert zwischen 4-4-1-1, 4-5-1, 4-2-3-1 oder 4-4-2», klärt er auf. Es verwundert nicht, dass sein letztjähriges Team Ober­winterthur von allen 72 Dritt­ligamannschaften des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) mit 19 am wenigsten Gegentore kassiert hat – weniger als eines pro Partie. Mit 62 selber erzielten Goals, fast drei pro Spiel, liefs Oberwinterthur aber auch vorne wie am Schnürchen.

Hinten solide

Lavigna wünscht sich hinten eine Viererkette, die gut steht. Dazu zwei Top-Sechser. Einer defen­siver und einer, der sich in die Of­fen­sive mit einschaltet. Der hängende Stürmer im 4-4-1-1 ist «il falso 10», wie die Italiener sagen. Nicht Aufbauer, aber auch nicht Stürmer, aber immer schwierig zu decken, und er sollte gefährlich sein für Assists und Tore.

Auch von seinem Mann ganz vorne fordert der Coach viel: «Dieser Stürmer muss auch verteidigen können. Und Tore schiessen. Bei den Profis macht das Mario Mandžuki? hervorragend», erzählt Gianni Lavigna. Seine Forderungen erinnern an den langjährigen Startrainer Jupp Heynkes, der einmal sagte: «Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften.» (Zürcher Unterländer)