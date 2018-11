HSV-Fan stürzt fünf Meter in die Tiefe

Kurz vor dem Abpfiff ereignete sich im Stadion von Erzgebirge Aue ein tragischer Vorfall. Ein Fan der Gästemannschaft, des Hamburger SV, soll demnach vom rund fünf Meter hohen Zaun gefallen und mit dem Kopf auf Beton aufgeschlagen sein. Er wurde per Helikopter aus dem Stadions in nahe gelegene Spital von Zwickau geflogen. Die «Bild» berichtete nach dem Spiel, der Mann befinde sich in Lebensgefahr. Der Verein entwarnte später über Twitter, der Zustand des Fans mit Namen Thorsten sei aktuell stabil.

Beim heutigen Auswärtsspiel in Aue hatte unser treuer Fan Thorsten einen Unfall im Gästeblock. Er ist aktuell stabil und auf dem Weg ins Krankenhaus. Schnelle und gute Genesung, Thorsten! #nurderHSV pic.twitter.com/r8dg4Z1zd7 — Hamburger SV (@HSV) 10. November 2018

Verschiedene HSV-Spieler wie Lewis Holtby und Gotoku Sakai begaben sich nach dem Schlusspfiff in Richtung Unfallort, um sich nach dem Ergehen des Fans zu erkunden. Trainer Hannes Wolf sagte später: «Nach so einem Vorfall ist es schwierig, den Blick aufs Spiel zu richten.» Der 37-Jährige Coach, erst seit kurzem im Amt, sagt, er wünsche dem Fan gute Besserung und hoffe, dass es nicht dramatisch ende.