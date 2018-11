Holland-Captain tröstet weinenden Schiedsrichter

Deutschlands Nationalspielern war der Frust nach dem 2:2 in der Nations League gegen Holland anzusehen – Punkteteilung nach einer 2:0-Führung, der Abstieg in Liga B stand schon vorher fest. Doch die Tränen flossen nicht bei den DFB-Kickern, sondern beim Referee. Ovidiu Hategan musste kurz vor dem Spiel einen Schicksalsschlag verarbeiten.

Kurz vor dem Länderspiel war die Mutter des 38-jährigen Arztes verstorben. Hategan pfiff die Partie zwar gewohnt routiniert, konnte nach dem Schlusspfiff seine Emotionen aber nicht mehr unter Kontrolle halten und brach in Tränen aus.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful. pic.twitter.com/NnHJMGCCGO

Hollands Star-Verteidiger Virgil van Dijk – Torschütze zum 2:2-Endstand – bemerkte die emotionale Ausnahmesituation des Unparteiischen und spendete Hategan Trost. «Er hat mir gesagt, dass seine Mutter kürzlich verstorben ist», berichtete der Liverpool-Star nach der Partie. «Er ist zusammengebrochen und hat angefangen zu weinen. Ich habe ihn aufgebaut und ihm gesagt, dass er toll gepfiffen hat. Es ist nur eine Kleinigkeit, doch ich hoffe, ich konnte ihm helfen.»

Virgil van Dijk consoled referee Ovidiu Ha?egan at full-time: "He broke down and started crying, because his mother recently passed away. I wish him strength and told him that he officiated well. It's a small thing, but I hope it helped." pic.twitter.com/ZVTIxWS0k6