«Ich habe den Auftrag, GC zu verkaufen»

Andras Gurovits

Als Bub traf Andras Gurovits so oft ins Tor, dass er mit 15 zu den GC-Fussballern hätte wechseln können. Er entschied sich dagegen, wurde Ruderer, fand aber später noch einmal in den Fussball zurück. Gurovits verteidigte in der 2. Liga beim SV Seebach und beim Studentenclub Racing. Und er machte beruflich Karriere. Seit 2001 ist Gurovits (59) Partner bei der Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey und hat viele Firmenübernahmen begleitet. Daneben wirkt er unter anderem als Richter am Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Bei den GC-Fussballern ist Gurovits seit Juni 2019 interimistischer Präsident. (ukä)