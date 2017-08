In der Hektik Ruhe bewahrt

Momentan gehen die Wogen im FCB hoch – Trainer Mario Nicolo indes bleibt ruhig.

Dass der FC Bülach in seinem einhundertsten Vereinsjahr von der 2. in die 3. Liga absteigen musste, hat eingefleischte FC-Bülach-Fans geschmerzt. Darüber hinwegtrösten konnten jedoch die tollen Jubiläumsanlässe, die der Klub im März und Juni organisiert hat. Balsam auf die Wunden ist auch die nachhaltige Vereinspolitik, nicht mehr Geld auszugeben als einzunehmen und das vorhandene Geld in die Ausbildung der Junioren zu stecken. Diese Fakten lassen die letzten Kritiker verstummen und die sportliche Relegation zur Nebensache werden.

Zudem wurde, trotz des Abstiegs in die 3. Liga, in den vergangenen Monaten im Bülacher ­Erachfeld auch guter Fussball gespielt, zumal den Bülachern bei Meisterschaftsschluss zum Ligaerhalt nur gerade ein Punkt gefehlt hat. «Wir haben in der Rückrunde von 13 Spielen nur vier verloren und 18 Punkte geholt», sagt Captain Giancarlo Pizzolotto. Auch bezüglich spielerischer Qualität waren die Bülacher Leistungen ansprechend bis gut. Das hängt damit zusammen, dass der ab Januar 2017 neue verantwortliche Trainer Mario Nicolo die grossen Fussstapfen seines Vorgängers Giuseppe Gatto gut ausgefüllt hat.

Der 47-jährige Nicolo übernahm das sehr junge Bülacher Team mit mehreren Spielern im Juniorenalter bei Meisterschaftsmitte mit lediglich 13 Punkten. Zudem verliessen während der Winterpause die Leistungsträger Gianluca Bortoluzzi (zu Regensdorf) und Denis Videcnik (Rümlang) das Team. Der neue Coach liess sich dadurch nicht beirren. Seine Equipe bot Ende März 2017 gegen Bassersdorf, das am Schluss erfolgreichste Rückrundenteam der Gruppe 2 der vergangenen Saison, ein begeisterndes Rückrundenauftaktspiel, das 1:1 endete. Eine Woche später verletzten sich drei Bülacher Spieler bei einem unverschuldeten Autounfall, mussten ins Spital gebracht werden und dort ein paar Tage lang bleiben. Nicolo sprach zu diesem Zeitpunkt und auch später nie davon, dass der Unfall die Qualität seines Teams vermindert hat. Der Trainer interessierte sich ausschliesslich für den Gesundheitszustand seiner Akteure und stellte in den Vordergrund, dass es darum gehe, dass die Spieler wieder ganz gesund werden – was glücklicherweise passiert ist. Auch bei unglücklichen Punktverlusten wegen eines Gegentores in der Nachspielzeit blieb der Teamverantwortliche sachlich und meinte: «Wir müssen es das nächste Mal besser machen.»

Klare Ansagen

Nicolo, der es als Spieler bis in die Nationalliga B, die heute Challenge League, gebracht hat, hat unmittelbar vor seinem Engagement im Bülacher Fanionteam sehr erfolgreich den Bülacher Nachwuchs trainiert. Das war ein Vorteil. Der Trainer wusste, welche Junioren die Qualität haben, um in seinem System spielen zu können. Den damals 17-jährigen Stürmer Aldi Mavinga hat er im Fanionteam eingesetzt, den 18-jährigen leichtfüssigen Mittelfeldspieler Philipp Derrer, den 16-jährigen Gergory Brändli, die 17-jährigen Janis Koch und Paris Stavropoulos, den 21-jährigen Avni Sadrija sowie den 16-jährigen Corsin Meier.

Für Nicolo steht aber das Team im Vordergrund, nicht der individuelle Spieler. So hat er aufstrebende Junioren auch schon wieder aus dem Kader streichen müssen, weil sie zu spät zu vereinbarten Terminen gekommen sind. Der Trainer, der eine eigenständige Versicherungsagentur leitet, nimmts genau. Auch bei den Trainings und der Matchvorbereitung. Sein Captain Giancarlo Pizzolotto erzählt. «Die Trainings sind top vorbereitet und so ausgelegt, dass sich möglichst keiner verletzt. In den Spielen weiss dank der Matchvorbereitung zudem jeder von uns genau, was er zu tun hat.» Auf die heute beginnende Drittligasaison hat Bülachs Trainer Nicolo wieder mehrere Spieler verloren, unter anderem die Leistungsträger Fabio Carvalho zum Drittligisten Oberwinterthur sowie Ramon Kessler und Colin Kappeler in die 2. Liga zu Regensdorf. «Natürlich haben wir um sie gekämpft, aber es ist jetzt so, wie es ist», sagt der Teamverantwortliche pragmatisch.

Helferin und Helfer

Obwohl ihm heute Samstag zudem der starke Angreifer Ruben Schiavi, der sich in einer Aufbauphase befindet, fehlen wird, bleibt der Trainer ruhig und selbstbewusst. Einmal mehr. Mit Wallisellen trifft Bülach auswärts auf den meistgenannten Aufstiegsanwärter der Gruppe 4 der 3. Liga. «Wir werden bereit sein», meint der Coach vielsagend zum Spiel. Sein System steht und die Spieler kennen es.

Das gute erste halbe Jahr als Bülacher Fanionteamtrainer hat auch damit zu tun, dass Mario ­Nicolo tolle Hilfe erfährt: Zum einen weiss er seine Familie auf seiner Seite. Ehefrau Tamara Lara (46) unterstützt seine Karriere seit vielen Jahren und natürlich auch die Söhne Loris (16) und Simon Denis (13), die beide in der Nachwuchsabteilung des FC Bülach spielen. Auch hat der Coach mit Giancarlo Pizzolotto einen Captain, der für den FC Bülach alles gibt. In den vergangenen Jahren war Pizzolotto trotz einiger Blessuren der überragende Bülacher Spieler. Während der Vorbereitung zu dieser Saison konnte der 24-jährige Wirtschaftsinformatikstudent beschwerdefrei trainieren. Zu guter Letzt funktioniert die Zusammenarbeit mit Assistenztrainer Gianluca Appassito hervorragend. «Ich kann Gianluca vertrauen», berichtet Nicolo zufrieden. (Zürcher Unterländer)