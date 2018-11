Ivan, Matej, Andre und Marijan Sisic beleben FC Kloten

Brüder sind der 19-jährige Ivan und Matej (17), die in Kloten aufgewachsen sind. Geschwister sind ebenfalls Andre (29) und Mari­jan (22), die einen Grossteil ihrer Jugend in Schwamendingen verbracht haben. Die Väter der vier sind Brüder.Seit dieser Saison spielen die Jungs gemeinsam im Klotener Fanion­team. Für den erst 19-jährigen Ivan Sisic ist es bereits die dritte Saison in der 3.-Liga-Mannschaft. Matej ist in diesem Sommer von den Junioren sehr früh nachgerückt und Andre sowie Marijan haben den Weg vom FC Croatia ins Team von Trainer Ciro Alfano gefunden. Der 57-jäh­rige Trainerfuchs Alfano hat Marijan Sisic bereits vor zehn Jahren beim FC Oerlikon/Polizei kennen gelernt. Der Coach ist froh, die vier in seinem Team zu haben. Bei Stürmer Andre, der in der Schweiz in der 1. Liga (u. a. Höngg) und auch kurz bei Slovan Liberec in Tschechien gespielt hat, schätzt Ciro Alfano dessen Taktikverständnis, Übersicht, Zweikampfstärke, Kopfball- und Stellungsspiel. Bei Marijan, der unter anderen bei GC ausgebildet wurde­ und in der 2. Liga bei ­Oer­likon/Poli­­zei auf Torjagd ging, dessen Schnelligkeit, Dribblings und Abschlüsse. Der junge Matej sei als Angreifer schnell, hat einen gefährlichen Abschluss und einen grossen Willen. Als Einziger des Quartetts ist der 1,93 m grosse und 87 kg schwere Modelathlet Ivan ein Abwehrspieler. «Dank seiner Schnelligkeit, Kopfballstärke, dem klugen Stellungsspiel und sei­ner Übersicht kann Ivan, obwohl er noch nicht 20 Jahre alt ist, bereits eine Abwehr führen», berichtet Alfano.

Leidiges Verletzungspech

Dass in dieser Vorrunde gleich alle­ vier Sisics zusammen auf dem Rasen für Kloten um Punkte fighteten, kam nicht allzu oft vor. Andre hat sich vor zwei Jahren das vordere Kreuzband und den Meniskus gerissen. «Seither kann ich, wenn ich auflaufe, nicht mehr ganz mein Leistungsvermögen ab­rufen», erzählt er. In den Partien im Oktober gegen Niederweningen und Neftenbach musste er verletzungsbedingt ganz passen, gegen Effretikon reichte es lediglich für zehn Minuten. Leicht unerfreulich sieht die Situation auch bei seinem Bruder Marijan aus. Obwohl erst 22 Jahre alt, hat er be­reits zwei Knieoperationen hin­ter sich. «Nach einem solchen Ein­griff dauert es einfach länger, bis man wieder sehr gut in Form ist. Man braucht sehr viel Geduld und jede Pause tut gut», hält er fest.

Andre Sisic seinerseits hofft, um eine Operation herumzukommen. «Eigentlich sollte ich nochmals operieren. Aber momentan bin ich in der Physiotherapie und es sind Fortschritte zu sehen. Wenn es so weitergeht, ist vielleicht eine Operation gar nicht mehr nötig», klärt er auf.

Zurück zu Erfreulichem: Die Brü­der/Cou­sins verstehen sich auch neben dem Rasen sehr gut. «Wir hatten immer Kontakt zu­ein­an­der. Heute ist es noch intensiver. Nach dem Training oder Spiel gehen wir zuweilen etwas trinken», berichtet Ivan, der als Kaufmann bei einer Versicherung ar­bei­tet. In diesem Sommer war Ivan häufig mit Cousin Marijan wäh­rend der Fussball-WM in Russ­land in Zürich beim Public- Viewing. Die kroatisch-schweizerischen Doppelbürger freuten sich natürlich an den sensationellen Leistungen der Kroaten, die es bis in den Final geschafft und auch im Endspiel gross aufgespielt haben. «Das wahr unfassbar, was Kroatien geleistet hat. Das war sehr emotional für uns und eine schöne Zeit», erinnert sich Marijan, der beruflich als Lieferant tätig ist, an den Sommer. Andre, der als Projektleiter Sanitär sein Geld verdient, lässt es in sei­ner Freizeit indes ruhiger angehen. Zu seinen Hobbys zählen neben dem Fussball Ski- und Motor­radfahren sowie im Schrebergarten das schöne Wetter geniessen.

Die Fussballidole der vier stammen hauptsächlich aus Kroatien. Andre schwärmt für Marijo Mandzu­kic, weil dieser mit Herz und Leidenschaft spielt und immer bis zur letzten Sekunde kämpft. Marijans sportliches Idol ist Ivan Perisic, weil er mit seiner Grösse für den Gegner sehr gefährlich ist. Auch für Abwehrspieler Ivan ist ein Stürmer der Beste: «Lionel Messis Spielintelligenz und Torriecher sind nicht von dieser Welt», begründet er.

Ivan, Matej, Andre und Marijan Sisic hoffen, dass sie in der Rückrunde der aktuellen Saison häu­figer gemeinsam für Kloten auf dem Platz stehen können – auch für den neutralen Fussballfan wäre­ dies ein Genuss.

(Zürcher Unterländer)