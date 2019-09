Jatta soll für deutsche U-21-Auswahl spielen

Nach dem Abschluss des Einspruchverfahrens durch das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) hofft Trainer Stefan Kuntz auf eine Karriere von Bakery Jatta in der deutschen U-21-Auswahl. «Ich würde gerne versuchen, Bakery bei der Einbürgerung zu helfen, weil ich ihn gerne von der U-21 überzeugen möchte. Auf diesem Weg waren wir schon, und dann kam diese, für meine Begriffe, etwas unsägliche Diskussion», sagte Kuntz im Sport1-Social-Format «Split It!».

Am Dienstag hatten die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und Karlsruher SC ihre Einsprüche gegen die Wertung der Spiele gegen den Hamburger SV zurückgezogen, nachdem tags zuvor das Hamburger Bezirksamt seine Ermittlungen gegen den Stürmer eingestellt und ausländerrechtliche Massnahmen wegen der Zweifel an der Identität Jattas abgelehnt hatte. Am 7. August hatte die «Sport Bild» in einem Bericht die angeblichen Zweifel an der Identität des aus Gambia stammenden Spielers öffentlich gemacht.

Nicht nur mit Jatta nach Tokio

Der 21-Jährige wäre in der Qualifikation zur U-21-EM 2021 spielberechtigt. Bei den Olympischen Spielen 2020, für die sich das deutsche Team qualifiziert hat, liegt die Altersgrenze bei 23 Jahren, zudem darf Kuntz drei ältere Spieler nominieren. Der Coach wünscht sich, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist. «Wenn es jetzt beendet ist, werde ich warten, bis unser neuer Präsident gewählt ist. Dann werde ich bei ihm im Büro sitzen und ihn fragen, ob wir nicht alles tun wollen, um Bakery von uns zu begeistern», sagte Kuntz.

Für den Kader ins Gespräch gebracht hatte sich auch bereits 2014er-Weltmeister Lukas Podolski. Der 34-Jährige, der bei Vissel Kobe in Japan spielt, sagte: «Klar hätte ich Bock auf Olympia. Das ist für jeden Sportler etwas Geiles.»

(dpa/erh)