Jetzt steht die Schweiz mit einem Bein an der EM 2020

Mit dem Gruppensieg gehört das Schweizer Nationalteam zu den besten vier Teams in der Nations League. Das Team von Vladimir Petkovic bestreitet deshalb vom 5. bis 9. Juni in Portugal das Final-Four-Turnier um den Titel des ersten Siegers des neu geschaffenen Wettbewerbs. Die Gegner? Europameister Portugal, WM-Halbfinalist England und entweder Frankreich oder die Niederlande, die den Weltmeister bei einem Remis oder einem Sieg am Montag in Deutschland noch abfangen können. Gegen wen die Schweiz im Juni antritt, erfährt sie bei der Auslosung am 3. Dezember.

«Es war sicher einer der schönsten Abende für mich als Nationaltrainer. Vor allem, weil der Sieg gegen eine grosse Fussballnation zustande gekommen ist. Nach dem 0:2 war es wichtig, dass wir kühlen Kopf bewahrten, und nicht das dritte Tor kassierten» sagt Petkovic. «Nach dem 1:2 haben wir mit der nötigen Wut gespielt und auch mit Leidenschaft und Intelligenz.»

Historisches im 50. Länderspiel für Petkovic

Der Tessiner, der sein 50. Länderspiel als Schweizer Nationaltrainer bestritt, ist sichtlich stolz auf seine Mannschaft. Und er ist zum Scherzen aufgelegt. «Das Spiel war ein bisschen besser als jenes letzten Mittwoch», sagt er schmunzelnd. Den lange ersehnten Exploit gegen einen Grossen mag er aber nicht überbewerten. Auch, wenn die Schweiz am Sonntag eine historische Marke gesetzt hat: Erstmals seit dem 4:2 gegen Deutschland an der WM 1938 hat sie nach einem 0:2-Rückstand noch mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen.

Bilder: Schweizer Gala gegen Belgien

«Das war ein wichtiger Sieg. Wir haben den Gruppensieg geschafft, aber wir haben bisher auch schon wichtige Siege errungen», so Petkovic. «Ich habe nie einen negativen Trend im Team gesehen. Auf der ganzen Welt hat man uns in ein gutes Licht gestellt. Und was mir auch aufgefallen ist, dass man im Ausland schätzt, was wir geleistet haben – nicht nur heute Abend.»

Prestige, Geld und ein Playoff-Platz Diese Aufmerksamkeit wird nun weiter gesteigert. Der Sieg gegen die Weltnummer 1 erfährt in Europa Beachtung. Neben dem Prestige geht es im Juni 2019 aber auch um viel Geld. Nach den 3 Millionen Euro für die Antrittsgage und den Gruppensieg in der Stärkeklasse A sind für die Teilnahme am Final Four weitere 1,5 Millionen garantiert. Beendet die Schweiz das Turnier auf dem dritten Rang, gibt es noch einmal 1 Million, für den zweiten Rang gibt es zwei Millionen und für den Turniersieg drei Millionen zusätzlich. Und: Das Nationalteam hat dank dem Gruppensieg eine weitere Chance für die EM-Teilnahme 2020.

Mit dem Erreichen der Final Four sichert sich die Schweiz einen Barrage-Platz, falls sie die EM-Teilnahme nicht direkt über die Qualifikation erreicht. Zudem: Die vier Gruppensieger der Liga A sowie der beste Zweite werden für die Qualifikation der EM-Endrunde 2020 in eine Fünfer- statt in eine Sechsergruppe gelost. Die Auslosung steigt am 2. Dezember in Dublin. Die Schweiz ist als eines der zehn besten Teams schon sicher in Topf 1.

Start der eigentlichen EM-Quali im März 2019

Die EM-Qualifikation findet in der bisherigen Form – aber in kürzerer Zeit – zwischen März und November 2019 statt. Ausgespielt werden 20 Tickets für die Endrunde. In zehn Gruppen qualifizieren sich alle Gruppenersten und -zweiten direkt. Die verbleibenden vier Plätze werden in einer Barrage im März 2020 vergeben.

Und hier kommt wieder die Nations League ins Spiel: Die vier besten Teams aus den Ligen A bis D, die sich nicht schon über die reguläre Quali das EM-Ticket gesichert haben, dürfen an den Playoffs teilnehmen. Bereits qualifizierte Nationen machen den Weg für den jeweiligen Gruppenzweiten frei. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen: Die Schweiz kann vorsorglich schon mal für 2020 planen. (Redaktion Tamedia)