Kloten geht zu früh die Puste aus

Und dann fiel es doch noch, das Tor, das die Klotenerinnen unbedingt hatten vermeiden wollen. Altstettens Melanie Dupont wurde im Klotener Strafraum mit einem langen Ball angespielt und lenkte diesen sehenswert ins Tor der Gäste, Klotens Torhüterin Seraina Moscon hatte keine Chance. Der Ausgleich für die Stadtzürcherinnen war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient, die Klotenerinnen konnten gar noch von Glück reden, dass sie am Ende wenigstens einen Punkt retten konnten. Denn kurz vor Schluss vergab Münever Akyol eine hervorragende Chance ziemlich fahrlässig. Es war eine dieser zahlreichen Möglichkeiten, die das Heimteam in der zweiten Halbzeit nicht nutzen konnte und die am Ende auch das Unentschieden rechtfertigten. «Die zweite Hälfte haben wir komplett verschlafen», sagt Klotens Trainer Rocco Rica. «Wir sind nicht mehr gelaufen, sondern stehen geblieben.»

Tatsächlich wirkten die Klotenerinnen in der zweiten Halbzeit in einigen Szenen beinahe passiv und überliessen das Spiel den Altstetterinnen. Dies im Gegensatz zur ersten Hälfte, als die Unterländerinnen beherzt nach vorne spielten und durch Leutrime Bushati und Jessica Krebs zu zwei schönen Distanztoren kamen.

Fehlende Ausdauer

Doch warum hatten die Klotenerinnen in den zweiten 45 Minuten nicht an diese Phase anknüpfen können? «Meiner Meinung hatte das mit der Angst der Spielerinnen zu tun», sagte Rica. «Sie hatten Angst davor, diese Partie zu verlieren.» Auch die Kondition sei gegen Altstetten ein Problem gewesen: «Ich musste sehr viele Wechsel vornehmen, weil die Spielerinnen nicht mehr konnten», sagte Rica, der erst seit Beginn dieser Saison Trainer der Klotenerinnen ist. Ansonsten habe sich das Team gut entwickelt. «Wir sind mehr zu einer Mannschaft geworden», meint er. Es gebe keine Gruppenbildung innerhalb des Teams. Zudem hätten die Spielerinnen fussballerisch Qualität. «Aber die Kondition muss noch besser werden.» Das sei bei den zwei Trainingseinheiten, welche die Klotenerinnen momentan pro Woche absolvieren, jedoch schwierig. «Ab nächstem Jahr werden wir daher dreimal pro Woche trainieren», so Rica. Zudem hofft er auf die Winterpause, die auf die anstehende Partie gegen Winterthur folgt. Womöglich wird er in dieser Zeit auch das eine oder andere Mentaltraining durchführen.

Immerhin hat das Unentschieden für Kloten keine direkte Auswirkung auf die Tabelle. Das Team bleibt auf Rang 8, Altstetten mit drei Punkten weniger auf Rang 10 und damit knapp unter dem Strich. «Für uns hat sich nichts geändert», sagte Rica, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seiner Mannschaft den Ligaerhalt zu schaffen. Sollten die Klotenerinnen allerdings in Winterthur verlieren, könnten sie noch vor der Winterpause unter den Strich rutschen.