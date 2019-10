Lage in Wallisellen bleibt ungemütlich

Symptomatisch für die derzeitige Situation der Walliseller war die 1. Spielminute. Kaum war die Partie an diesem angenehmen Herbstabend angepfiffen, zeigte der Schiedsrichter schon auf den Elfmeterpunkt – ein Handspiel im Strafraum war dem Pfiff vorausgegangen. Die Gäste aus dem Zürcher Oberland nahmen das Geschenk dankend an und lagen in Führung, bevor überhaupt alle Zuschauer ihre Plätze eingenommen hatten. Mit einer flexiblen Dreierabwehr und einem hohen Angriffspressing suchten die Gastgeber danach den Erfolg. Und die Taktik von Wallisellens Trainer Maurizio Fede ging auf: Die Gäste hatten tatsächlich wenig Platz und im ersten Durchgang keine nennenswerten Torabschlüsse.

Die Hausherren hingegen kamen zu vielen guten Chancen und sahen sich nach einem Corner bereits in der 15. Minute für ihre Bemühungen belohnt. Innenverteidiger Luca Crusi stieg am höchsten und traf per Kopf. Die grösste Möglichkeit, sein Team sogar in Führung zur bringen, vergab Bujar Memeti kurz vor der Halbzeitpause. In der 43. Minute hatte er sich perfekt freigelaufen, fand dann aber in Schlussmann Timmy Ley seinen Meister. Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie deutlich an Fahrt. Dies vor allem, weil die Gastgeber nicht mehr die gleiche Laufbereitschaft an den Tag legen konnten. Zudem beeinträchtigten nun einige Unterbrechungen den Spielfluss spürbar.

Chancen nicht genutzt

In der 68. Minute lag der Ball nach einem von unzähligen Cornerbällen plötzlich im Tor des Heimteams. Greifensees Captain Patrick Ley hatte am schnellsten reagiert und das Spielgerät nach der ungenügenden Abwehr von Goalie Mario Corbo über die Linie gestochert. Die Platzherren drückten danach bis zum Ende auf den Ausgleich. Lorik Hasic donnerte den Ball kurz vor Schluss ans Lattenkreuz, und der eingewechselte Vinicius Figueiredo Dias sah seinen scharfen Schuss vom glänzend reagierenden Gästegoalie Timmy Ley pariert. «Wenn wir die Tore nicht machen, sind wir selber schuld», analysierte Captain Davide Caroli hernach. Den unglücklichen Schlusspunkt bildete die umstrittene zweite Gelbe Karte gegen Wallisellens Torschützen Luca Crusi in der 94. Minute.

«Dieses Spiel hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Trotz des Gegentors in der ersten Minute haben wir sehr organisiert gespielt und hätten vor allem in der ersten Halbzeit genügend Möglichkeiten zur Führung gehabt», kommentierte Wallisellens Trainer Maurizio Fede. «Das wir unsere Chancen nicht nutzen konnten und der Gegner zwei Tore aus Standardsituationen gemacht, spiegelt leider unsere aktuelle Lage wider.» Ohne die nun gesperrten Stammverteidiger Luca Crusi und Davide Caroli werde es auch in der nächsten Woche nicht einfach, fügte er an.