Eine Torchance reicht für drei Punkte

Stuttgart bleibt nach der dritten Niederlage in Serie in der Abstiegszone, während sich Hoffenheim in der Gruppe der Verfolger von Leader Bayern München festgesetzt hat.

Die Hoffenheimer, bei denen Steven Zuber neben Goalie Gregor Kobel 90 Minuten auf der Ersatzbank verbrachte, hatten Glück. Aus einer einzigen reellen Torchance, genutzt von Stürmer Mark Uth nach 82 Minuten im Nachschuss, holten sie drei Punkte. Aber auch die Stuttgarter kamen nur einmal wirklich gefährlich vor das Tor. Der türkische Teenager Berkay Özcan hätte nach vier Minuten aus günstiger Position treffen müssen.

Stuttgarts Trainer Hannes Wolf musste schon in der ersten Halbzeit zwei verletzte Spieler auswechseln, so den früheren Sittener Offensivspieler Chadrac Akolo.

Bundesliga, 16. Runde, Mittwoch:

Hoffenheim - Stuttgart 1:0 (0:0)

30'000 Zuschauer. - Tor: 81. Uth 1:0. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (beide Ersatz).



Rangliste:

1. Bayern München 15/35 (35:11). 2. RB Leipzig 16/28 (25:22). 3. Schalke 04 15/26 (23:17). 4. Hoffenheim 16/26 (26:20). 5. Borussia Dortmund 16/25 (37:23). 6. Eintracht Frankfurt 16/25 (18:16). 7. Borussia Mönchengladbach 16/25 (24:27). 8. Bayer Leverkusen 15/24 (29:19). 9. Augsburg 15/23 (22:17). 10. Hannover 96 15/22 (19:19). 11. Wolfsburg 16/19 (21:20). 12. Hertha Berlin 15/18 (20:22). 13. SC Freiburg 16/18 (14:28). 14. VfB Stuttgart 16/17 (13:20). 15. Mainz 05 16/16 (17:26). 16. Hamburger SV 16/15 (14:22). 17. Werder Bremen 15/14 (11:17). 18. 1. FC Köln 15/3 (9:31).

(fal/sda)