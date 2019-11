ManUnited erleidet nächsten Rückfall

Unentschieden gegen Leader Liverpool, Sieg bei Partizan Belgrad in der Europa League, Sieg bei Norwich in der Meisterschaft, Sieg bei Chelsea im Liga-Cup: Sie wähnten sich im Aufwärtstrend bei Manchester United, doch am Samstag folgte schon wieder ein Dämpfer. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer verlor in Bournemouth 0:1 und bleibt nach elf Spielen auf 13 Punkten sitzen.

Das einzige Tor der Partie gelang Joshua King unmittelbar vor der Pause nach einer wunderbaren Einzelleistung. Der Stürmer nahm eine Flanke mit der Brust an, lupfte den Ball über Aaron Wan-Bissaka und schloss per Volley ab.

Rangliste: 1. Liverpool 10/28 (23:8). 2. Manchester City 10/22 (32:9). 3. Leicester City 10/20 (25:8). 4. Chelsea 10/20 (23:16). 5. Arsenal 10/16 (15:14). 6. Bournemouth 11/16 (14:13). 7. Crystal Palace 10/15 (10:12). 8. Sheffield United 10/13 (9:8). 9. West Ham United 10/13 (12:14). 10. Manchester United 11/13 (13:11). 11. Tottenham Hotspur 10/12 (16:15). 12. Wolverhampton 10/12 (13:13). 13. Burnley 10/12 (14:15). 14. Brighton & Hove Albion 10/12 (12:14). 15. Aston Villa 10/11 (15:16). 16. Everton 10/10 (10:16). 17. Newcastle United 10/9 (6:15). 18. Southampton 10/8 (9:25). 19. Norwich City 10/7 (11:24). 20. Watford 10/5 (5:21). (red)