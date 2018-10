Luzern stoppt die YB-Siegesserie

Der FC Luzern beendet den Lauf der Young Boys in der 10. Runde der Super League. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub kassiert YB-Trainer Gerardo Seoane mit 2:3 die erste Liga-Niederlage. Diese wäre aus Berner Sicht zu vermeiden gewesen. Nachdem Luzern früh durch Shkelqim Demhasaj (16.) in Führung gegangen war, lenkten Guillaume Hoarau (69.) und Jean-Pierre Nsame (80.) die Partie in die gewohnten Bahnen.

Luzern gab sich seinem Schicksal allerdings nicht hin und verdiente sich den ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen durch einen starken Schlussspurt. Marvin Schulz (82.) und Stefan Knezevic (88.) überraschten den Meister und souveränen Leader der Super League.

FCB gewinnt gegen St. Gallen

Vorübergehend auf den 2. Platz vorgestossen sind die Basler. In St. Gallen bewies das Team von Trainer Marcel Koller beim 3:1-Sieg Moral. Den 0:1-Rückstand durch den Treffer von Vincent Sierro (30.) korrigierten Albian Ajeti (37.), Luca Zuffi (81.) und Blas Riveros (85.).

Young Boys - Luzern 2:2 (0:1)

25'786 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 16. Demhasaj (Schürpf) 0:1. 70. Hoarau (Benito) 1:1. 80. Nsame (Schick) 2:1. 82. Schulz (Schwegler) 2:2. 88. Knezevic (Lucas) 2:3.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Von Bergen, Camara, Benito; Fassnacht (82. Aebischer), Lauper, Sow, Moumi Ngamaleu; Assalé (59. Nsame), Hoarau.

Luzern: Zibung; Kakabadse, Lucas, Knezevic, Schwegler; Voca; Grether, Schulz, Custodio (61. Schwegler), Schürpf (85. Ugrinic); Demhasaj (58. Eleke).

Bemerkungen: Young Boys ohne Sanogo (gesperrt), Mbabu, Wüthrich, Lotomba und Teixeira (alle verletzt). Luzern ohne Lustenberger, Ndenge, Rodriguez, Juric und Cirkovic (rekonvaleszent). 68. Pfostenschuss Moumi Ngamaleu. 88. Lattenschuss Lucas. Verwarnungen: 28. Demhasaj (Unsportlichkeit). 37. Voca (Foul), 86. Aebischer (Foul), 86. Von Bergen, Reklamieren, 87. Schulz (Foul).

St. Gallen - Basel 1:3 (1:1)

14'503 Zuschauer. - SR Papadopoulos (GRE).

Tore: 30. Sierro (Ashimeru) 1:0. 37. Ajeti (Bua) 1:1. 81. Zuffi (van Wolfswinkel) 1:2. 84. Riveros (van Wolfswinkel) 1:3.

St. Gallen: Stojanovic; Tschernegg (66. Bakayoko), Hefti, Mosevich (87. Buess), Wittwer; Quintillà; Sierro, Ashimeru; Kutesa, Ben Khalifa, Barnetta (80. Manneh).

Basel: Hansen; Widmer, Cömert, Balanta, Riveros; Serey Die, Frei; van Wolfswinkel, Zuffi (83. Xhaka), Bua (88. Kalulu); Ajeti (73. Oberlin).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Itten, Lüchinger, Muheim (alle verletzt), Wiss, Koch, Kchouk und Nuhu (alle nicht im Aufgebot). Basel ohne Campo, Omlin, Stocker, Suchy, Zambrano (alle verletzt), und Kuzmanovic (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 13. Serey Die (Foul), 63. Barnetta (Reklamieren), 73. Quintillà (Foul, im nächsten Spiel gesperrt). 87. Balanta (Zeitspiel), 92. Widmer (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 10/27 (34:9). 2. Basel 10/16 (19:20). 3. Zürich 9/15 (8:8). 4. Thun 9/14 (19:14). 5. St. Gallen 10/14 (15:18). 6. Luzern 10/12 (15:18). 7. Lugano 9/10 (13:16). 8. Sion 9/9 (16:19). 9. Neuchâtel Xamax FCS 9/8 (11:21). 10. Grasshoppers 9/7 (11:18). (sda)