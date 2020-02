Mehrere Wochen Geisterspiele? «Ein Worst-Case-Szenario»

Die Liga sagte am Freitag sämtliche Partien des Wochenendes ab. Waren Geisterspiele keine Option?

Geisterspiele waren eine Option, doch es galt abzuwägen. Mit Geisterspielen entgehen den Vereinen wesentliche Beträge. Bei einem Super-League-Club machen die Matcheinnahmen durchschnittlich 30 bis 40 Prozent der Jahreseinnahmen aus. Zudem hätten Geisterspielen innerhalb einer solch kurzen Frist grosse organisatorische Schwierigkeiten mit sich gebracht.

Am Montag treffen Liga und Clubs nächste Entscheidungen. Sind neben Verschiebungen oder Geisterspielen andere Szenarien möglich?

Ich sehe keine.

Gehen für zusätzliche Verschiebungen nicht die Termine aus, weil der Spielplan derart eng ist?

Wir befinden uns mitten in der Analyse, um den Clubs am Montag Möglichkeiten zu präsentieren. Neben dem Spielplan geht es darum, dass wir uns mit finanziellen und rechtlichen Fragen auseinandersetzen.

Was für Fragen sind das konkret?

Fragen in Zusammenhang mit dem TV- und Marketing-Vertrag zum Beispiel, die für Clubs und Liga von eminenter Bedeutung sind. Beim Entscheid, die Runde abzusagen, standen wir logischerweise auch im Austausch mit unseren wichtigsten Partnern.

Die Liga nimmt mit dem Verkauf der TV- und Marketingrechte 40 Millionen Franken pro Saison ein. Wie reagierte Teleclub, der alle Spiele im Pay-TV zeigt?

Mit Verständnis. Es ist aber auch logisch: Für einen Pay-TV-Sender können auch Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit von Interesse sein. Wir als Liga müssen die Situation allerdings ganzheitlich anschauen. Unsere Mitglieder sind die Clubs. Und bei den Clubs stehen grosse finanzielle Fragen im Raum.

Mehrere Wochen Geisterspiele: Graut Ihnen bei dieser Vorstellung?

Absolut. Das wäre schon fast ein Worst-Case-Szenario. Nur etwas wäre noch schlimmer: Angesteckte Spieler, der Abbruch der Meisterschaft.

Was passiert, wenn sich ein Spieler eines Teams infiziert?

Dann liegen die Entscheidungen nicht mehr in unserer Hand. Ich gehe davon aus, dass in einem solchen Fall die gesamte Mannschaft in Quarantäne müsste und nicht mehr spielen könnte.

YB und der FCB setzen an einem guten Heimspiel rund eine Million Franken um. Doch auch bei kleinen Clubs wie Thun sind es bedeutende Beträge. Könnten mehrere Geisterspiele Schweizer Clubs an den Rand des Ruins treiben?

Die Heimspiel-Einnahmen sind für die Schweizer Clubs von grosser Relevanz. Deshalb: Ja, diese Gefahr besteht.

Könnte die Liga helfen, wenn Liquiditätsengpässe entstünden?

Das analysieren wir zurzeit. Eines ist klar: Wir sind nicht die Bundesliga oder die spanische La Liga mit grossen finanziellen Möglichkeiten. Wir haben aber sicherlich das Glück, über eine sehr erfolgreiche Nationalmannschaft zu verfügen, die uns gewisse Gelder einbringt. Dieses Geld geben wir direkt den Clubs weiter. Ausserdem stehen wir vor einer Euro, die auch uns Geld bringt – wenn sie denn stattfindet.

Die Premier League spielte schon, obwohl gleichzeitig Partien in der Champions League stattfanden. Die Uefa verbietet das eigentlich. Ist es denkbar, dass auch die Super League an Europacup-Abenden spielt?

Die grossen Ligen foutieren sich teilweise um das Verbot. Was steht für sie auf dem Spiel? Es sind die Solidaritätszahlungen der Uefa. Für die Premier League sind diese Beträge Peanuts. Für uns hingegen sind sie relevant.

Können Sie diese Beträge beziffern?

In der Vergangenheit waren es rund 500’000 Franken pro Super-League-Mannschaft, die nicht in der Gruppenphase des Europacups mitspielte. Weil in dieser Saison kein Schweizer Team in der Champions League war, werden es nun nur noch rund 100’000 Franken pro Club sein. Falls wir weitere Spieltage verschieben, werden wir nicht darum herumkommen, Partien an Eurocup-Abenden auszutragen. Ich denke auch, dass wir aufgrund der Umstände eine Lösung mit der Uefa fänden.

«Das erste Ziel von uns allen muss es sein, dass sich möglichst wenig Leute anstecken und dass wir das Coronavirus in den Griff bekommen.»Claudius Schäfer, Geschäftsführer der Swiss Football League

Super League parallel zum Europacup: Geht das überhaupt, solange der FCB weiterhin in der Europa League dabei ist?

Der FC Basel ist noch in Meisterschaft, Cup und Europa League dabei. Das ist natürlich sehr schön und gerade in Bezug auf die Europa League auch sehr wichtig für den gesamten Schweizer Fussball, es stellt aber in dieser ausserordentlichen Situation eine organisatorische Knacknuss dar.

Ist die Verlängerung der Saison trotz EM eine Option?

Das ist schwierig, weil uns der internationale Kalender dazu zwingt, die Spieler für die Nationalteams abzustellen (ab dem 1. Juni, am 12. Juni soll die EM starten). Vielleicht ist es möglich, die Barrage nach hinten zu verschieben und damit auch die Super League etwas später zu beenden. Ausserdem stellt sich die Frage, was in anderen Ländern passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz eine Insel in Mitteleuropa bleibt, was das Coronavirus angeht.

Wäre es möglich, mehr als zwei Spiele pro Woche auszutragen: Etwa Dienstag, Freitag, Sonntag?

Wir befinden uns in einer ausserordentlichen Situation. Da müssen auch solche Szenarien Platz haben.

Nun wurden nicht nur auf Profi-Stufe alle Spiele abgesagt, sondern bis zu den Junioren. Ist das nicht übertrieben?

Nein, ich kann diesen Entscheid sehr gut nachvollziehen. Als Liga sind wir auch auch Teil des Zentralvorstandes des Schweizerischen Fussballverbandes und tragen diesen Entscheid mit. Die Kantone haben für Veranstaltungen bis 1000 Leute unterschiedliche Regelungen. Im Fussball haben wir mit mit dem Entscheid eine klare, saubere Haltung, die für alle gilt. Ich kann zwar auch verstehen, wenn einige die Massnahme als übertrieben erachten, möchte aber eines festhalten: Wir reden jetzt über technische Dinge, finanzielle Fragen, verschobene Spiele… Das erste Ziel von uns allen muss es sein, dass sich möglichst wenig Leute anstecken und dass wir das Coronavirus in den Griff bekommen.

Geschlossene Tore: Das Spiel zwischen GC und Aarau konnte am Freitag nicht stattfinden.

