Nach Clasico-Debakel – Real entlässt Lopetegui

Platz neun in der Liga und sieben Punkte Rückstand auf Leader Barcelona sind das eine. Die herbe Niederlage im Clasico wohl das andere. Klar ist auf jeden Fall: Nach gut vier Monaten ist die Zeit von Julen Lopetegui an der Seitenlinie von Real Madrid vorbei. Der Champions-League-Sieger entlässt den 52-Jährigen per sofort. Nachfolger wird, zumindest vorerst, der Trainer der zweiten Mannschaft, Santiago Solari.

Die Madrilenen befinden sich in der Krise. In den letzten sieben Spielen in Liga und Champions League gab es fünf Niederlagen und nur einen Sieg.