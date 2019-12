Nach vier Monaten in den USA ist sie schon Champion

Es waren einige Kilos zu viel, mit denen Leandra Flury eine gute Woche vor Weihnachten aus den USA zurückgereist ist. 80 Dollar musste sie für ihr übergewichtiges Gepäck draufzahlen. Die 20-Jährige schmunzelt und tröstet sich damit, dass sie im Vergleich mit ihrer isländischen Teamkollegin, die mit zwei riesigen Koffern die Heimreise antrat, noch günstig davongekommen ist. Neben den Weihnachtsgeschenken für die Familie fielen ihre vielen Kleider, auf die sie während der vier Wochen zu Hause in Niederweningen ungern verzichten möchte, und ein kleiner Pokal ins Gewicht. Diesen in ihrem Studentinnenzimmer im Südstaat Alabama zu lassen, kam für Flury nicht infrage, schliesslich bezeugt er ihren erfolgreichen Einstand in der höchsten College-Liga der USA.

Ausgezeichnet wurde Leandra Flury für ihr Spiel in der Abwehr der Jaguars, des Fussballteams der Universität Mobile in South Alabama. In ihrer elf Teams umfassenden Conference schaffte es die taktisch kluge und physisch starke Innenverteidigerin ins zweite All-Star-Team. Keine ihrer Teamkolleginnen hat in den 22 Meisterschaftsspielen vom schottischen Coach mehr Spielzeit erhalten als Flury, die somit massgeblich dazu beitrug, dass sich die «Jags» mit dem Sieg ihrer Conference sowie dem Gewinn des Endturniers für die Nationals qualifizieren konnten. Dort aber zeigte Titelverteidiger Florida, der heuer das drittbeste von 338 College-Teams des Landes stellte, Flurys Mannschaft die Limiten auf.

An Muskeln zugelegt

Leandra Flury, die erst diesen Sommer von der U-21 des FC Zürich in die USA gewechselt hat, kann ihren jüngsten sportlichen Erfolg schwer in schweizerische Verhältnisse eingliedern. Ein Niveauvergleich mit der höchsten Schweizer Frauenliga sei schwierig, findet sie und nennt stattdessen einen Fakt: «In den USA wird die Athletik höher, die Technik etwas geringer gewichtet als in der Schweiz.» Auswertungen hätten gezeigt, dass sie pro Spiel etwa 10 Kilometer abspule, das hat selbst sie überrascht. Flury lacht und sagt: «Die Muskeln an den Beinen sind gewachsen.»

Neu ist für Leandra Flury auch der Umstand, dass die Trainer an den Colleges Vollzeitangestellte sind und folglich Zeit für akribische Arbeit haben. «Sie verbringen Stunden damit, die Gegner bis ins kleinste Detail zu studieren», erzählt sie. Die Kehrseite davon ist, dass neben den vielen Informationen und taktischen Finessen die Kreativität für Flury etwas zu kurz kommt. Es sei so ganz anders als einst beim FCZ, wo sie auch als Verteidigerin viel Freiraum besessen habe, meint sie.

Die «Jags» sind eine internationale Equipe, Flurys Teamkolleginnen kommen unter anderem aus Nordirland, Schottland, England, Schweden, Island, Deutschland und Griechenland. Es sind Studentinnen, die wie die Niederweningerin ein auf mehrere Jahre befristetes Stipendium besitzen. Darum ist auch die Fluktuation gross. Wenn die neue Saison im nächsten Sommer startet, werden zehn Leistungsträgerinnen nicht mehr mit von der Partie sein.

Mangelware Naturejoghurt

Leandra Flury gefällt es ganz gut in Mobile. «Man wird hier eindeutig mehr umsorgt. Die Leute schauen, dass die Noten stimmen, zwischen den Lektionen genügend Zeit zum Essen bleibt und die Regeneration nicht zu kurz kommt.» Die Lehrer in ihrem Studiengang «Education» seien sehr hilfsbereit und gingen auf die Bedürfnisse der Sportlerinnen ein. Weniger angetan ist sie vom Essen auf dem Campus. Momentan teilt sie noch mit einer Mitspielerin ein kleines Zimmer auf dem Uni-Gelände, mit Badezimmer, aber ohne Küche. Essen muss sie daher in der Mensa, wo frittierte Kost und viel Zucker die Menüs dominieren. «Am Mittwoch gehen alle in die Mensa, weil es Chicken-Wings gibt, Naturejoghurt ist echte Mangelware, und Früchte und Gemüse sind extrem teuer», meint Flury, in der Stimme eine Mischung aus Belustigung und Befremden. Als sie ihren amerikanischen Mitstudentinnen einen selbst gebackenen Zopf mitbrachte, war das Erstaunen gross. «Sie haben mich gefragt, was man jetzt damit tun könne», erzählt sie schmunzelnd. «Hier im Süden gibt es hauptsächlich vorgeschnittene Toastscheiben zu kaufen.»

Wie weiter?

Gerade das Schweizer Brot fehlt Leandra Flury in den USA ganz besonders. Und die Familie. Wenn ihr das Heimweh zu gross, das Zimmer auf dem Campus zu eng wird, geht sie ins Appartement ihrer Kollegin und putzt deren Küche. «Das tut gut. Es fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause.» Jetzt über die Weihnachtstage kann Flury endlich wieder einmal zusammen mit ihren Liebsten backen – und dabei überlegen, ob sie eine weitere Saison in den USA anhängen will. Ihr Stipendium gilt eigentlich für vier Jahre. «Die Titelgewinne und meine guten Schulnoten zeigen, dass sich der Wechsel in die USA gelohnt hat. Ich bin aber offen, wenn sich vielleicht in einem Jahr etwas in einem europäischen Team ergibt», sagt sie. Entscheiden muss sie sich im neuen Jahr. Also bald.

Ein erfolgreicher Einstand: Leandra Flury (zweithinterste Reihe, 4. v. r.) gewinnt mit den «Jags» das Endturnier ihrer Conferernce. (Bild: PD)