Neftenbach überrumpelt Embrach

Schon am zweiten Spieltag standen sich die zwei meistgenannten Aufstiegsfavoriten Embrach und Neftenbach gegenüber. Vor rund 200 Zuschauern auf dem Embracher Bilg überrumpelten die Gäste aus Neftenbach die Mannschaft von Trainer Jürg Stücheli mit einem regelrechten Startfurioso. Bereits in der 2. Minute profitierte der schnelle Neftenbacher Sven Assfalk von einer Unachtsamkeit in der Embracher Hintermannschaft und erzielte das Führungstor für die Gäste. Sieben Minuten später grätschte der Embracher Captain Ruben Paradiso den Gegenspieler Lukas Mäder völlig unnötig im Strafraum von den Beinen. Dem Schiedsrichter Fisnik Xhafaj blieb somit keine andere Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Den fälligen Strafstoss verwandelte wiederum Sven Assfalk souverän zum 2:0 für die Neftenbacher. Damit gaben sich die Gäste noch lange nicht zufrieden: Sie drückten weiterhin auf das Tempo und erzwangen damit unzählige Fehler in der Embracher Abwehr. Einen weiteren Patzer nutzte Thomas Steger denn auch zum 3:0 für Neftenbach aus.

Damit war die Partie nach einer Viertelstunde schon so gut wie entschieden. Die Platzherren erholten sich von diesem miserablen Start nicht mehr und kamen in der ersten Spielhälfte nur einmal gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Kurz vor Halbzeit scheiterte aber zuerst Embrachs Topstürmer Giuseppe De Filippo am Gästegoalie Ron Heinrich, und auch der Nachschuss von Sami Korchad führte nicht zum Torerfolg.

Stücheli äussert sich kritisch

In der Halbzeitpause analysierte der Embracher Ersatzspieler Matthias Enzler, der erstmals nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel im Kader stand: «Wir sind sehr unglücklich in das Spiel gestartet. Ausserdem ist jeder Schuss des Gegners in unserem Tor gelandet.» Trotz des hohen Rückstandes, fügte er an, sei in der zweiten Spielhälfte noch alles offen. Doch die Hoffnungen des 22-jährigen Verteidigers sollten nicht mehr in Erfüllung gehen. Als Embrachs Sami Korchad nach knapp einer Stunde wegen einer Unsportlichkeit des Feldes verwiesen wurde, war die eher auf bescheidenem Niveau stehende Partie endgültig gelaufen. Die Embracher kamen zwar in der Schlussphase in Unterzahl durch Marvin Baumgartner und Giuseppe de Filippo noch zu guten Abschlussmöglichkeiten. Doch zum Anschlusstreffer reichte es den Platzherren nicht mehr.

Nach dem Schlusspfiff bemängelte Embrachs Trainer Jürg Stücheli: «Durch krasse individuelle Stellungsfehler und ohne defensive Absicherung haben wir dem Gegner die Tore geschenkt.» Ausserdem kritisierte der 54-Jährige: «Ich zweifle, ob alle meine Spieler die richtige Vorbereitung auf dieses Spiel absolviert haben. Bei so perfekten äusseren Bedingungen und vor so einer stattlichen Kulisse ist das für mich unbegreiflich.» Mit der Embracher Leistung in der zweiten Halbzeit, namentlich mit dem Spiel in Unterzahl, sei er aber einigermassen zufrieden gewesen.

«Einfach nicht bereit»

Auch Marvin Baumgartner, Embrachs Neuer aus Bassersdorf, sagte enttäuscht: «Wir waren heute einfach nicht bereit. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, und die starken Neftenbacher haben unsere Fehler kaltblütig ausgenützt. Nach dem frühen Rückstand konnten wir im gesamten Match keine Reaktion mehr zeigen.»

Auch Embrachs Ausnahmespieler Giuseppe De Filippo äusserte sich zähneknirschend: «Es gibt Tage, da läuft es einfach nicht. So ein Tag war leider heute.» Trotz der bitteren Heimniederlage geben sich die beiden Embracher Baumgartner und De Filippo in Bezug auf den weiteren Saisonverlauf zuversichtlich. Ihr Saisonziel bleibe klar der Aufstieg in die 2. Liga. (Zürcher Unterländer)