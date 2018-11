«Neue Spieler würden uns guttun»

Beide Equipen sind abstiegs­gefährdet. Aber sie wählen ein grundverschiedenes System, um zu gewinnen. Horgen hat vor vier Wochen Trainer Marcello Stel­lato durch Giu­seppe Iaquinta ersetzt­. Mit Erfolg. Seit der 47-jährige Iaquinta das Zepter übernommen hat, hat der Zürichseeverein sieben von zwölf Meisterschaftspunkten geholt. Und im Cup hat Horgen am vergangenen Donnerstag gar bei Oerlikon/Polizei, dem Tabellendritten der Gruppe 2, 4:0 gewonnen. Iaquinta­ lässt Konterfussball spie­len. Anders Regensdorf, das viele technisch starke, leicht­füssige Spieler im Kader hat. Die Furttaler können den Ball schnell nach vorne zirkulieren lassen.Die Systeme waren vorgestern Samstagabend bis zum 1:0 für Hor­gen in der 35. Minute gut sichtbar. Der Gastgeber mischte in seiner Defen­sive Beton an, während die Regensdorfer viel mehr Ballbesitz verzeichneten. Richtig gefährlich wurde es allerdings nur bei einem Weit­schuss des Gästespielers Emanuele Fanello. In der 34. Minute rannte Horgens Linksverteidiger Nikola Coric 50 m weit mit dem Ball am Fuss der Seitenlinie entlang Richtung Regensdorfer Strafraum. Gabriel Machado, der wegen Personalnot in der Verteidigung aushelfen musste, berührte Coric leicht am Oberkörper. Der Schiedsrichter entschied auf Pe­nalty, den Kevin Fagone verwertete.

Regensdorfer kämpfen beherzt

Regensdorf zeigte auf dem tiefen, unebenen Rasen eine starke Reak­tion. Viermal bis zur Pause kombinierten sich die Furttaler bis wenige Meter vor das Horgner Gehäuse gut durch. Der erfolgreiche Abschluss aber fehlte. Diesen suchten die Furttaler nach der Pause vehement weiter. Aber bereits in der 51. Minute liefen sie in einen Konter und es hiess 2:0 für Hor­gen. Wieder bäumte Regensdorf sich auf. Ahmed Bello traf in der 53. Minute die Latte und Cyrill Thrier in der 55. Minute endlich zum 1:2-Anschlusstreffer. Zehn Minuten später hatten Dino Brembilla und Daniel Steiner das 2:2 auf dem Fuss.

Plötzlich aber schwanden die Kräfte bei den ersatzgeschwächt angetretenen, aber beherzt kämp­fenden Regensdorfern. Die letzten Torchancen der Partie gehörten den Horgnern. Aber es blieb beim 1:2 aus Sicht der Regensdorfer, die vorgestern Samstagabend neben anderen auf den beruflich unabkömmlichen Fejaz Zecirovci, die Verletzten Flavio und Yves Zwahlen, den nicht ganz fitten Remo Riedener sowie den gesperrten Boletin Hasani verzichten mussten.

«Die letzte Überzeugung, der letzte Biss fehlte bei uns», fasste nach Spielschluss Regensdorfs Trainer Gian­luca Pasa­nisi treffend zusammen. Sein Captain Cyrill Thrier wies auf einen anderen Punkt hin. «Es fehlte bei uns am Willen. Zwei bis drei neue Spieler würden uns in der Winterpause vielleicht guttun, um den Konkurrenzkampf anzuheizen und um frischen Wind zu bringen», meinte der routinierte Mittelverteidiger.

Gespräche in dieser Woche

In dieser Woche bereits werden die Teamverantwortlichen und Spieler in Regensdorf zusammensitzen. Über die Marschroute in der Rückrunde wird gesprochen – kein einfach zu behandelndes Thema. Horgen - Regensdorf 2:1 (1:0) Waldegg. – 180 Zuschauer. – SR Renato Dam­bone. – Tore: 35. Fagone (Foulpenalty) 1:0. 51. Artiq 2:0. 55. Thrier 2:1. – Regensdorf: Kappeler; Pereira (78. Di Bartolo), Machado, Thrier, Vrenezi; Kessler, Bello, Fanello (71. Bock), Arraki, Bucher (46. Brembilla); Steiner (71. Gesevic). – Horgen: Marinis; Bertschinger, Korrodi, Golubevs, Coric; Zamlha (46. Artiq), Arifi, Miskovic, Pfanner (46. Rusiti), Mesto; Fagone (83. De Ieso). – Bemerkung: 53. Lattenschuss Bello (R). 2. Liga regional, Gruppe (Zürcher Unterländer)