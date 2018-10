Niederweningen stürzt Leader Volketswil

Niederweningen siegte in Volketswil gleich 4:1. Die Wehntaler überzeugten durch ihre Vielfältigkeit. Das Team von Trainer Patrick Eschler gelangte abwechslungsweise durch Kombinationen oder lange Bälle in den Volketswiler Gefahrenbereich. Nach der Galavorstellung seiner Equipe meinte Coach Eschler erfreut: «Wir landeten einen Sieg, der wieder für Spannung an der Tabellenspitze sorgt.»

Kloten ohne Abschlussglück

Mit Effretikon hat Kloten einem Team aus dem Führungstrio beim 1:1 ebenfalls Punkte abgeknüpft. Trotzdem war nach Spielende Klotens Trainer Ciro Alfano nicht zufrieden. «Wir haben das Spiel dominiert, sind zu guten Chancen gekommen, von denen wir leider nur eine genützt haben.» Der Gast aus Effretikon sei in der ersten Halbzeit einmal gefährlich vor das Tor der Flughafenstädter gekommen, und prompt gingen die Gäste in Führung.

Schiedsrichter und Offside . . .

Einen souveränen 7:1-Heimsieg feierte Bülach, auch dank fünf Toren von Kenan Tepe, gegen das stark abstiegsgefährdete Rümlang. «Natürlich ist die Angelegenheit bei einem solchen Resultat klar», berichtete nach Spielschluss Rümlangs spielender Interimstrainer Alessandro Sallu­ce. Trotzdem haderte der Team­verantwortliche mit dem Schick­sal. «Wir sind eine Mannschaft, die mit der Offsidefalle spielt. Leider hat der Schiedsrichter die Offsides praktisch nicht gepfiffen, was uns natürlich immer mehr verunsichert hat. Das 2:0 war irregulär und das 3:1 wegen eines Fouls auch», kritisierte Salluce nach Spielschluss. Brisant: Am kommenden Sonntag kommt der Tabellenletzte Unterstrass nach Rümlang.

Junges Bassersdorfer Team

Nach drei siegreichen Spielen und dem Punktemaximum wartete nun Aufstiegsaspirant Neftenbach auf den Bassersdorfer Nachwuchs. Durch eine Vielzahl an Verletzten und Abwesenden war der FCB gezwungen, mit der bis dato jüngsten Mannschaft, der Altersdurchschnitt der Startelf betrug 19,5 Jahre, in dieser Saison anzutreten. Ungeachtet dessen war die Überzeugung, in Neftenbach etwas mitnehmen zu können, durchaus vorhanden. Die Hoffnung währte lange. Erst in der 87. Minute ging Neftenbach durch den langjährigen Embracher Besart Gjukaj 2:0 in Führung. Am Ende hiess es 3:0. «Unser junges Team hat es gut gemacht. Gegen Ende schwanden die Kräfte», gab Trainer Claudio Huber nach dem Spiel zu Protokoll.

Überhebliche Rafzerfelder

In der Gruppe 5 führte Rafzerfeld zu Hause gegen den Tabellenletzten Ramsen bis zur 91. Minute 2:0. In der Nachspielzeit schossen die Schaffhauser aber noch zwei Tore zum finalen 2:2. «Ich ärgere mich noch heute, wir hatten viele Chancen zum 3:0», berichtete gestern Montag Rafzerfelds Trainer Luigi Bello einen Tag nach der Partie. (pe/dcs/mw)