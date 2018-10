Nullnummer bei Liverpool - City

Das Spitzenduell zwischen Liverpool und Manchester City konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Die beiden noch ungeschlagenen Spitzenteams boten sich zwar einen intensiven und temporeichen Schlagabtausch an der Anfield Road, die Torchancen blieben aber Mangelware.

Als sich das torlose Remis immer deutlicher abzeichnete, bot sich den Gästen doch noch die goldene Chance zum Sieg. Nach einem Foul von Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk am eingewechselten Leroy Sané erhielten die «Citizens» fünf Minuten vor dem Ende einen Penalty zugesprochen. Riyad Mahrez drosch den Ball aus elf Metern aber über die Querlatte.

An der Spitze der Tabelle kam es aufgrund des Unentschiedens zum grossen Zusammenschluss. Chelsea schloss dank einem 3:0 in Southampton zu den beiden Spitzenteams auf. Ross Barkley und Eden Hazard erzielten je ein Tor und und einen Assist für die «Blues», die ebenfalls noch ungeschlagen sind.

Arsenal mit weiterem Sieg



Arsenal setzte beim 5:1 im Londoner Stadtduell auswärts gegen Fulham seine Siegesserie fort. Matchwinner für die «Gunners» war Alexandre Lacazette, der das 1:0 und das 2:1 für die Gäste erzielte. Es waren die Saisontore 3 und 4 für den französischen Stürmer. Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch, Stephan Lichtsteiner kam nicht zum Einsatz.

Für das Tor des Tages im Craven Cottage sorgte Aaron Ramsey. Der walisische Mittelfeldspieler schloss in der 67. Minute kurz nach seiner Einwechslung den schönsten Angriff des Spiels, als sich Arsenal über das ganze Feld kombinierte, mit dem Absatz zum 3:1 ab. Dank dem neunten Sieg in Folge, dem sechsten in der Premier League, festige Arsenal in der Tabelle seine Position in der Spitzengruppe.

Sieg dank Ersatzspielern - hilft das Mourinho?

Offensichtlich steht der grosse Teil der Spieler von Manchester United noch hinter Trainer José Mourinho. Gegen Newcastle kehrte die United das Spiel nach 0:2-Pausenrückstand noch und gewann 3:2.

Der zuletzt schwächelnde Alexis Sanchez, den Mourinho in der 67. Minute aufs Feld schickte, vollendete das Comeback vor heimischem Publikum im Old Trafford mit seinem Treffer zum 3:2 in der 90. Minute.

Die Red Devils waren zum Start vom Auswärtsteam kalt geduscht worden. Das noch sieglose Newcastle lag nach einem Blitzstart und Toren von Kenedy und Yoshinori Muto nach 10 Minuten bereits mit 2:0 in Führung. Dank starken 20 Schlussminuten und Toren von Juan Mata (70.) - der wie Sanchez eingewechselt wurde -, Anthony Martial (76.) und Sanchez dürfte sich auch Mourinhos Position wieder leicht verbessert haben.

Vor der Wende gegen Newcastle war öffentlich darüber debattiert worden, wie sehr die Mannschaft noch hinter dem Portugiesen steht. Bei den Fans hatte der 55-Jährige bereits zu Beginn der Saison einen schweren Stand, da sie sich mit seinem vorwiegend defensiven Spielstil nicht anfreunden konnten. Zudem soll er sich mit Starspieler Paul Pogba überworfen haben, nicht zuletzt, weil er den Franzosen als Vize-Captain abgesetzt hat. Ob der Sieg Mourinho nützt, bleibt offen. Einzelne englische Medien spekulieren, die Entlassung des Trainers sei beschlossen. Fulham - Arsenal 1:5 (1:1). - 25'401 Zuschauer. - Tore: 29. Lacazette 0:1. 44. Schürrle 1:1. 49. Lacazette 1:2. 67. Ramsey 1:3. 79. Aubameyang 1:4. 91. Aubameyang 1:5. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz). Southampton - Chelsea 0:3 (0:1). - 27'077 Zuschauer. - Tore: 30. Hazard 0:1. 57. Barkley 0:2. 93. Morata 0:3. Liverpool - Manchester City 0:0. - 54'000 Zuschauer. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). 86. Mahrez (Manchester City) schiesst Foulpenalty über das Tor.

Manchester United - Newcastle United 3:2 (0:2). - 74'519 Zuschauer. - Tore: 7. Kenedy 0:1. 10. Muto 0:2. 70. Mata 1:2. 76. Martial 2:2. 90. Sanchez 3:2. - Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Burnley - Huddersfield Town 1:1 (1:0). - 20'533 Zuschauer. - Tore: Vokes 1:0. 66. Schindler 1:1. - Bemerkung: Huddersfield Town mit Hadergjonaj (ab 86.).

Tottenham Hotspur - Cardiff City 1:0 (1:0). - 43'268 Zuschauer. - Tor: 8. Dier 1:0. - Bemerkung: 58. Rote Karte gegen Ralls (Cardiff City). Rangliste: 1. Manchester City 8/20 (21:3). 2. Chelsea 8/20 (18:5). 3. Liverpool 8/20 (15:3). 4. Arsenal 8/18 (19:10). 5. Tottenham Hotspur 8/18 (15:7). 6. Bournemouth 8/16 (16:12). 7. Wolverhampton 8/15 (9:6). 8. Manchester United 8/13 (13:14). 9. Watford 8/13 (11:12). 10. Leicester City 8/12 (14:12). 11. Everton 8/12 (13:12). 12. Burnley 8/8 (10:12). 13. Brighton & Hove Albion 8/8 (9:13). 14. Crystal Palace 8/7 (5:9). 15. West Ham United 8/7 (8:13). 16. Southampton 8/5 (6:14). 17. Fulham 8/5 (9:21). 18. Huddersfield Town 8/3 (4:17). 19. Newcastle United 8/2 (6:13). 20. Cardiff City 8/2 (4:17). (sda)