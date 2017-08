Offener Schlagabtausch

Beide Teams spielten mit einem ähnlichen Spielsystem. Sie verteidigten sehr hoch, gingen früh in die Zweikämpfe, wollten damit den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, sondern selbst die Partie bestimmen. Nicht nur bezüglich Fussballtaktik vertreten die Trainer von Bassersdorf und Uster eine ähnliche Meinung. Marco Tanner (Bassersdorf) und die Ustermer Fabio Digenti und Christian Kluser, die in Rümlang respektive Bassersdorf aufgewachsen sind, verstehen sich auch privat sehr gut.Auf dem Rasen dagegen gab es zwischen den Teams keine Nettigkeiten. Die Mannschaften legten los wie die Feuerwehr, als wäre es ein Spiel der letzten Chance. Zweitliga-interregional-Absteiger Uster mit den Unterländer Akteuren Robin Steinmetz (Rümlang) und Dejan Ilic (Oberglatt) in seinen Reihen ging in der 17. Minute durch einen Weitschuss von Ruben Suarez in Führung. 30 Minuten lang konnte Uster sein horrendes Anfangstempo hochhalten. Danach schwanden bei den Oberländern die Kräfte. Bassersdorf suchte noch vor der Pause den Ausgleich. Der schnelle Stürmer Patrick Schmid wurde indes jäh gebremst, weil er in der 40. Minute wegen einer Verletzung ins Spital gebracht werden musste. Marc Tinner schoss Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den Ball an die Latte.

Meister der stehenden Bälle

In der zweiten Halbzeit suchte Gastgeber Bassersdorf weiter das 1:1. Nach einer Stunde schaffte dies Severino Zambelli mit einem souverän verwandelten Foulpenalty. Jetzt wurde auch Uster wieder aktiver – beide Teams wollten drei Punkte. In der73. Minute verwandelte Usters Freistossspezialist Albert Laski einen stehenden Ball aus 17 Metern. Wobei die Bassersdorfer der Meinung waren, dass vor dem Freistoss ein Ustermer den Ball mit der Hand weitergeleitet habe. Mit Severino Zambelli hat auch Bassersdorf einen Meister von stehenden Bällen in seinen Reihen. In der 79. Minute schlug der30-Jährige das Leder bei einem Corner fein auf den Kopf seines Bruders Gino, der zum 2:2 einnickte.

Das unterhaltsame Hin und Her ging weiter. Zwei Minuten vor Spielschluss gab es erneut einen Freistoss für Uster. Der eingewechselte, gross gewachsene Samuel von Aarburg köpfelte diesen zum 3:2 ins Bassersdorfer Netz. Auch bei diesem stehenden Ball waren die Bassersdorfer mit dem Entscheid des Unparteiischen nicht einverstanden. Es blieb schlussendlich beim 3:2 für Uster.

«Lange Bälle statt Stafetten»

«Uster wollte viele Zweikämpfe und Emotionen und wir haben das Spiel angenommen, das sie wollten. Wir haben dem Ball zu wenig Sorge getragen», sagte nach Spielschluss Bassersdorfs Trainer Marco Tanner. Der Coach sah bei seinen Akteuren auch Positives: «An Kampf und Wille fehlte es nicht, es war ein intensives Spiel.» Der Bassersdorfer Yves Oehri meinte: «Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit zu viele lange Bälle statt Ballstafetten untereinander.»

Glücklich dagegen waren nach Spielschluss Fabio Digenti und Christian Kluser. Haupttrainer Digentis Analyse: «Wir sind sehr froh, dieses Spitzenspiel trotz einiger Absenzen bei uns auf diese Art und Weise gewonnen zu haben. Wir konnten dreimal vorlegen, was in Bassersdorf schwierig ist.» (Zürcher Unterländer)