Petkovic wirft Behrami aus der Nationalmannschaft

Die Meldung kommt aus dem Nichts. Wie der Tessiner Fernsehsender RSI am Montagabend berichtet, ist Valon Behrami nicht mehr Teil der Schweizer Nationalmannschaft. Behrami selbst berichtete vom Rauswurf in einem Interview.

«Petkovic hat mich angerufen, heute Mittag,» erzählte Berhrami. Er habe gedacht, es handle sich dabei um ein normales Gespräch, aber Petkovic habe ihn per sofort vor die Tür gesetzt. Wie RSI berichtet, will Petkovic damit eine Rekonstruktion der Nationalmannschaft starten, auch Stephan Lichtsteiner, Gelson Fernandes und Johan Djourou sollen betroffen sein. Der Schweizer Fussballverband und Trainer Vladimir Petkovic haben noch keine Stellung genommen.

Behrami fährt fort: «Das ist eine politische Entscheidung, der Trainer kann sagen, was er will, aber es ist offensichtlich.»Der Mittelfeldspieler gab das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft auch über Twitter bekannt.

My international career is over.???????? pic.twitter.com/vRh8iCUeht — Valon Behrami (@ValonBera) 6. August 2018

Behrami, der die Schweiz auch schon als Captain anführte, hat bisher 83 Länderspiele (zwei Tore) bestritten und war seit 13 Jahren Teil des Nationalteams, nahm an vier Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teil.

(red)