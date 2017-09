Rafzerfelder bäumen sich auf

Die Rollen im Unterländer Derby waren verteilt. Bassersdorf, das im Schweizer Cup in den vergangenen Wochen herausragende Leistungen gezeigt hat und das in der Meisterschaft oben mitspielen will, brauchte einen Sieg, um seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Aufsteiger Rafzerfeld dagegen kämpft mit Haut und Haaren gegen den sofortigen Wiederabstieg. Kein leichtes Unterfangen, müssen doch voraussichtlich Ende Saison gleich vier Teams der Gruppe 2 der 2. Liga regional die Relegation in die 3. Liga antreten.

Marc Tinner verpasst 2:0

Die Partie begann erwartungsgemäss. Das technisch starke Bassersdorf übernahm, obwohl der Rasen extrem holprig war, das Spieldiktat. Doch ein Schuss von Rafzerfelds Ausnahmestürmer Robin Küderli in der 25. Minute deutete an, dass die Gäste wie in den Partien zuvor an ihre Leistungsgrenze gehen wollten. Eine Minute später jedoch, in der 26. Minute, ging der Favorit in Führung. Marc Tinner köpfelte eine Flanke von Gino Zambelli zum 1:0 ein. Wenige Sekunden später hätte der laufstarke und aufmerksame Tinner nach einer Traumkombination über Gino Zambelli und Simon Copat beinahe das 2:0 erzielt. Doch der 31-Jährige scheiterte bei seinem zweiten Versuch knapp. Kurz vor der Pause verpasste Simon Schaich nach einem Pass von Gino Zambelli ebenfalls den zweiten Bassersdorfer Treffer. Der Gastgeber war bemüht. Rafzerfeld jedoch stand hinten sehr kompakt, schloss schnell nach vorne auf und stellte mutig immer wieder die Offsidefalle. «Natürlich wissen wir, dass es gefährlich sein kann, wenn wir den Gegner so oft offside stellen. Aber wenn das Schiedsrichtertrio gut arbeitet, ist das ein probates Mittel, dem Gegner dessen Angriffe zu unterbinden», klärte nach Spielschluss Rafzerfelds Trainer Marcos Rey auf. Die Gäste hatten insofern etwas Glück, weil das Schiedsrichtertrio Roger Studer, Rui Miguel Rocha und Marcus Brand seinen Job bei der Partie in Bassersdorf gut verrichtete.

Roduner bringt Schwung

Auch in der zweiten Halbzeit versuchten das Bassersdorfer Team von Trainer Marco Tanner sofort, ein Tor zu schiessen. In der 52. Minute scheiterte Severino Zambelli mit einem Schuss. In der 55. Minute erhielt Rafzerfeld einen Freistoss auf der linken Seite zugesprochen. Der einmal mehr sehr fleissige Nicolas Krähenbühl schoss den Ball mit viel Drall vor das Tor, wo ihn Dominic Röösli zum 1:1 einköpfeln konnte. Wenige Sekunden später verpasste der Aufsteiger gar den Doppelschlag: Auf der Seite tankte sich der in der Pause eingewechselte und sehr aktive Raphael Roduner durch und schlug eine milimeter genaue Flanke auf Küderli. Der Stürmer setzte seinen Kopfball indes an den Innenpfosten. Bassersdorf versuchte danach, ein drittes Mal das Szepter an sich zu reissen. Diesmal gelang es nicht mehr. Bis zum Ende der Partie kam der Gastgeber noch zu zwei guten Chancen. Schaichs Schuss wehrte Rafzerfelds Goalie Marco Bolliger mirakülös ab und Gino Zambellis Kopfball verpasste das Ziel nur knapp. In der Nachspielzeit gelang fast Aussenseiter Rafzerfeld noch der Siegtreffer. Aber Rööslis Kopfball verpasste das Ziel knapp.

«Jetzt müssen wir beissen»

Trotz des verpassten angestrebten Sieges blieb Bassersdorfs Trainer Tanner nach Spielschluss sachlich: «Wir sind in den letzten Spielen für unseren Aufwand nicht belohnt worden. Nach der ersten Halbzeit haben wir gegen Rafzerfeld hochverdient 1:0 geführt. Nach der Pause dagegen war unsere Leistung schwach. Wir hatten zu viele Fehlpässe und zu viele zweite Bälle verloren.» Der Teamverantwortliche wollte mehrere verletzungsbedingte Ausfälle in seinem Kader oder den katastrophalen Rasen nicht als Ausrede gelten lassen. Der motivierte Coach gibt sich dagegen wie gewohnt kämpferisch. «Jetzt müssen wir beissen und zusammenhalten und in den nächsten Spielen alles reinwerfen.» Rafzerfelds Trainer Marcos Rey freute sich über die Leistung seines Teams und den Punktgewinn. «Wir wollen in jedem Spiel dem Gegner das Leben schwermachen, das ist uns gelungen», sagte der 41-Jährige. Seine Mannschaft hat in den vergangenen drei Partien jedes Mal nach einem Halbzeitrückstand noch die Niederlage abwenden können. Rey weiss aber auch, dass am kommenden Sonntag um 11 Uhr in der Partie bei Mitaufsteiger Rümlang eine weitere hohe Hürde auf seine Equipe wartet. (zuonline.ch)