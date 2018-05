Regensdorf dreht Spiel in Unterzahl – Rafz steigt ab

Regensdorf lag gegen das akut abstiegs­gefährdete Affoltern am Albis zu Hause zur Halbzeit 1:2 in Rückstand. Zudem war Regensdorfs Stürmer Emanuele Fanello Sekunden vor dem Pausenpfiff wegen einer zweiten Gelben ­Karte des Feldes verwiesen worden. Nach dem Seitenwechsel zeigte das Team von Trainer Walter Grüter aber tolle Moral. Die Furttaler stellten vom 4-4-2-System auf ein 4-4-1 um. «Natürlich musste dann unser einziger Stürmer Amadou Mbaye enorm viel Pressing­arbeit leisten», berich­tete Regensdorfs Assistenztrainer Leys Francisque. In der 72. Minute wurde der erschöpfte Mbaye ausgewechselt und durch Dukagjin Kameri ersetzt. Der neue Angreifer brachte frische Kräfte und Wind in den Regensdorfer Angriff. In der 79. Minute traf er die Latte und in der 93. Minute ins Tor zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer. «Das Spiel hat ­gezeigt, dass wir eine tolle Moral haben», analysierte Francisque nach dem Schlusspfiff erfreut.

Zu hohe Niederlage

In der Gruppe 2 verlor Aufsteiger Rafzerfeld zu Hause gegen FVRZ-Cupfinalist Greifensee 0:3. Damit ist der Abstieg der Unterländer in die 3. Liga drei Meisterschaftsrunden vor Schluss besiegelt. «Greifensee war besser, und der Sieg geht in Ordnung. Wir hätten aber aufgrund des Spielverlaufs ein Ehrentor verdient», meinte nach Spielschluss Rafzerfelds Sportchef Jürg Schmid. Der neue Trainer Luigi Bello liess wie bereits bei der Partie bei Phönix Seen mit einem 4-4-2 statt einem 4-1-4-1-System wie unter seinem Vorgänger Marcos Rey spielen.

Bassersdorf holt Punkt

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Marco Tanner spielte Bassersdorf in der Gruppe 2 zu Hause gegen Oerlikon/Polizei 1:1. Die Gastgeber gingen in der 8. Minute durch ein schönes Tor in Führung. Spielmacher Seve­rino Zam­belli lupfte den Ball hoch vor den gegnerischen Strafraum. Dort übernahm Stürmer Marc Muff das Leder und hob es geschickt über den Goalie hinweg. In der ersten Halbzeit waren die Unterländer besser. «Im Ideal­fall gehen wir mit einem 3:0 in die Pause. Marc Tinner und ­Loris Schumacher mit dem Kopf nach einem Standard vergaben gute Möglichkeiten, das Skore zu erhöhen», berichtete Interimstrainer Michel Fröhlicher (42).

Bassersdorf spielte gegen Oerlikon/Polizei ähnlich wie unter Marco Tanner. Die Dreierkette wurde aber immer wieder zu einer Fünferkette, indem sich die Aussen, Simon Copat und Schumacher, zurückfallen liessen. «Nach zwei Niederlagen in Serie und den vielen Diskus­sionen in den vergangenen Tagen wollten wir aus einer sicheren Abwehr agieren», begründete Fröh­licher seine Marschroute.

In der zweiten Halbzeit suchte Oerlikon/Polizei den Ausgleich. Die Stadtzürcher trafen zweimal die Torumrandung, ehe in der 70. Minute das 1:1 fiel. «Schade, ich wollte uns mit Auswechslungen hinten Entlastung verschaffen, doch dann kassierten wir prompt den Ausgleich», berichtete Michel Fröhlicher weiter. Am Schluss hatten beide Teams Möglichkeiten zum 2:1. Fröhlicher, der das C-plus-Trainerdiplom besitzt, sagte nach seinem Einstand im Bassersdorfer Fanionteam: «Ich bin mit diesem gerechten Remis zufrieden.» (Zürcher Unterländer)