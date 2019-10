Rümlang enttäuscht im Derby

Bereits in der Startminute glückte dem kecken Aufsteiger Embrach 2 gegen Rümlang beinahe die Führung. Nachdem Sturmspitze Luca Hansson alleine auf das gegnerische Tor stürmte, verhinderte Rümlangs Goalie Massimiliano Mele gekonnt den Gegentreffer. In der 11. Minute jubelten die Hausherren des Trainergespanns René Weidmann und Domenico Piu dann doch. Der wendige Florent Berisha reagierte nach einem Prellball im Rümlanger Strafraum am schnellsten und traf zum 1:0. Bis zum Pausenpfiff des guten Schiedsrichters Premton Qelaj erspielten sich die zwei Mannschaften keine nennenswerten Tormöglichkeiten mehr heraus.

«In jedem Spiel werden unsere individuellen Fehler mit einem Gegengoal bestraft. Zudem fehlt uns im Abschluss zurzeit das nötige Durchsetzungsvermögen.» Rümlangs Captain Alessandro Salluce nach der 0:2-Niederlage in Embrach.

Rümlangs Trainer Getoar Sallaukas ernüchternder Kommentar zur ersten Halbzeit: «Bei uns vermisste ich den Biss, den Willen und auch den Kampfgeist. Wir lieferten eine unterirdische Leistung ab.» Als mögliche Gründe für die ungenügende Darbietung seiner Equipe nannte der 31-Jährige das Fehlen ihres Spielgestalters Alfredo Mosciaro und die schlechten Platzverhältnisse. «Unsere Heimpartien bestreiten wir auf einem Kunstrasen. Daher hatten wir auf dem holprigen Naturrasen im Gegensatz zu den Embrachern mehr Probleme.»

Die lautstarke Pausenansprache ihres Coaches sollte die Rümlanger aufwecken. Doch nur zwei Minuten nach Wiederbeginn hiess es plötzlich 2:0 für die Einheimischen. Rümlangs Schlussmann Mele liess einen harmlosen Weitschuss von Daniel Galantucci zwischen den Beinen hindurch passieren. Nach diesem unglücklichen Gegentor steigerten sich die Rümlanger und erarbeiteten sich ein leichtes Übergewicht. Die wenigen Chancen wurden aber nicht konsequent genutzt. Die klarste Möglichkeit vergab kurz vor Ende der Partie Alner Causi. Nachdem Rümlangs Stürmer vorerst Embrachs Goalie Labion Hoxha elegant umkurvte, schoss er den Ball aber freistehend über das leere Gehäuse.

Der engagierte ehemalige Rümlanger 1. Liga-Spieler Alessandro Salluce meinte zur Niederlage: «In jedem Spiel werden unsere individuellen Fehler mit einem Gegengoal bestraft. Zudem fehlt uns im Abschluss zurzeit das nötige Durchsetzungsvermögen.» Trotz dem bislang mässigen Saisonverlauf mit 10 Punkten aus 8 Spielen, sieht der 34-jährige Captain seine Mannschaft am Schluss der Saison in den Top 3 der Tabelle. Der Rückstand auf den aktuellen Ranglistendritten Volketswil beträgt sieben Punkte.

Lauffreudige Embracher

Bei Embrach herrschte nach dem zweiten Sieg eine fröhliche Stimmung. Embrachs Aussenläufer Joshua Creti lobte die Leistung seiner Mitspieler: «Wir sind als Einheit aufgetreten und haben unser Vorhaben perfekt umgesetzt.» Auch sein Trainer Domenico Piu strahlte nach Spielschluss: «Nach einem zerfahrenen Spiel war es kein unverdienter Sieg für uns. Rümlang kam nur zu wenigen Torchancen. Leider spielten wir die Konter nicht optimal zu Ende.» Ausserdem ergänzt der 53-Jährige: «Wir gehören spielerisch definitiv in die 3. Liga. Bis jetzt waren wir in den vergangenen Partien mindestens ebenbürtig mit dem Gegner. Wenn wir in Zukunft noch cleverer werden und vor dem Tor kaltblütiger agieren, kann es für uns eine tolle Saison geben.» Embrach hat trotz des Derbysieges nur einen Punkt mehr als der Tabellenletzte Regensdorf. Trotz nur zwei Trainingseinheiten pro Woche ist der Ligaerhalt für die lauffreudigen Embracher realistisch.