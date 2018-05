Rümlang kontert Bassersdorf aus

Toll, wie Aufsteiger Rümlang um den Klassenerhalt fightet. Vor zwei Wochen schlug das Team von Trainer Michele Digeronimo Rafzerfeld auswärts 3:2. Vor sieben Tagen verlor Rümlang dann unglücklich gegen das mitabstiegsgefährdete Veltheim zu Hause 2:3. Die Gastgeber führten 2:1, ehe Verteidiger Skodran Nuredini wegen einer Lapalie vom Platz gestellt wurde. Danach kehrten die Winterthurer das Score und gewannen noch 3:2.

Rümlang hat diese unglückliche Niederlage gut weggesteckt. Voll Tatendrang traten sie in ihrer Partie der letzten Chance in Bassersdorf an. Der Gastgeber belegt in der Rangliste Rang 7 und hat mehrmals gezeigt, dass er sogar mit den Zweitliga-Topteams locker auf Augenhöhe mitspielen kann.

Bassersdorf enorm druckvoll

Rümlang spielte – es musste ja, – in Bassersdorf auf Sieg. Das taten natürlich auch die Gastgeber. Deshalb entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch. In der 14. Minute ging der Gast in Führung. Besnik Latifi schoss eien direkten Freistoss aus 20 m halbhoch in die Maschen. Wobei die Bassersdorfer Mauer nicht eben gut stand. Der Freistoss war weder extrem scharf geschossen noch landete er genau im Lattenkreuz. Das Team von Bassersdorfs Trainer Marco Tanner reagierte vehement auf den Rückstand. Mit scharfen genauen Pässen nach vorne wurde Rümlang massiv unter Druck gesetzt. In der 19. Minute glich Noah Kumbuesa nach einem feinen Solo aus. Und die Gastgeber wollten sofort den Führungstreffer. Severino Zambelli, Marc Tinner und Loris Schumacher hatten das 2:1 auf dem Fuss. Rümlangs Goalie Bruno Dias Baptista zeigte nicht nur bei diesen drei Chancen grosse Klasse.

Wie bereits geschildert: Rümlang musste gewinnen. In wilden Kontern suchte der Gast sein Heil. Vorne lauerte der schnelle und trickreiche Bryan Sleiman. In der 44. Minute passte Dauerläufer Peter Mathys auf Sleiman, der gekonnt den Ball in die freie entfernte Ecke zur 2:1-Führung für Bassersdorf einschoss.

Hafiz Frangi musste ins Spital

Die Halbzeitführung der Gäste bedeutete, dass Bassersdorf seinen Druck auch nach der Pause aufrechterhalten musste. Entsprechend ging es nach dem Seitenwechsel los. Bei einem Konter traf der Rümlanger Latifi in der 49. Minute den Pfosten. In der 55. (Marc Tinner) und in der 56. Minute (Marvin Baumgartner) schossen die Bassersdorfer den Ball ans Aluminium. «Wau, ist das Spiel unterhaltsam», raunte am Spielfeldrand Kurt Vogel. 60 Sekunden später aber war der Rümlanger Vereinspräsident sprachlos. Sein Stürmer Hafiz Frangi, der bis dahin eine gute Leistung gezeigt hatte, lag nach einem unglücklichen Zusammenprall am Boden. Weil die Schulter des Spielers enorm schmerzte, musste er sofort ins Spital gefahren werden. Bassersdorf drückte weiter. In der 75. Minute hätten Tinner und in der 81. Minute Kumbuesa den Ausgleich schiessen können. Rümlang dagegen gelang in der 93. Minute der erlösende Konter. Sleiman umdribbelte im Mittelfeld gekonnt einen Gegenspieler, passte auf Arbnor Bekiri, der mit einem feinen Pass in die Schnittstelle Lukas Vögeli alleine vors Bassersdorfer Tor schickte. Der eingewechselte Stürmer schoss eiskalt zum 3:1-Schlussresultat ein.

Bruch bei Bassersdorf

Gross war natürlich die Freude im Lager der Sieger. «Wir hatten heute gegen ein starkes Bassersdorf das Glück, das uns in den vergangenen Monaten oft gefehlt hat», analysierte Rümlangs Trainer Digeronimo. Bassersdorfs Coach Tanner hingegen war enttäuscht. «Schade. Bei uns hat es vor zwei Wochen einen Bruch gegeben. Und dann folgten die Niederlagen in Unterstrass und jetzt gegen Rümlang. Wir müssen jetzt sofort die Energie wieder finden. Wir wollen gut abschliessen.»

Rümlang dagegen muss in den letzten vier Meisterschaftsrunden auf der Siegerstrasse bleiben, um den Abstieg noch zu verhindern. Ein Glück, dass Trainer Michele Digeronimo in dieser Phase noch auf Verteidiger Renato Wyss und Peter Mathys zählen kann. In der nächsten Saison werden der 37- respektive 39-Jährige zu den Senioren wechseln. Mathys sieht zudem in diesem Sommer erstmals Vaterfreuden entgegen. Bassersdorf - Rümlang 1:3 (1:2) BXA. – 110 Zuschauer. – SR Arbenit Morina. – Tore: 14. Latifi 0:1. 19. Kumbuesa 1:1. 44. Sleiman 1:2. 93. Vögeli 1:3. – Bassersdorf: Stähli; Barbey (72. Tsakmakidis), Oehri, Baumgartner; Schumacher (72. M. Schmid), S. Zambelli, Russheim, Sciullo (76. Muff), Copat; Tinner, Kumbuesa. – Rümlang: Dias Baptista; Schacher, Wyss, Latifi (75. Coskun), Fornasiero; Mathys, Scholz, Bytyqi; Bekiri (93. Meta); Frangi (57. Vögeli), Sleiman. – Bemerkungen: 49. Pfostenschuss Latifi (R). 55. Pfostenschuss Tinner (B). 56. Lattenkopfball Baumgartner (B).

(Zürcher Unterländer)