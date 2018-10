Rümlangs Negativserie hält an

Alessandro Salluce sass am Spielfeldrand des Fussballplatzes Im Heuel in Rümlang, den Blick zum Boden gesenkt. «Ich finde keine Worte», sagte der Spielertrainer der Rümlanger nur. «Ich weiss wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.» Mit 2:3 waren Salluce und seine Teamkollegen Elgg unterlegen. An die Niederlagen hat man sich in Rümlang mittlerweile gewöhnt, diejenige gegen Elgg war die sechste im neunten Saisonspiel. Zu denken gibt eher die Art und Weise, wie die Rümlanger einen oder gar drei mögliche Punkte diesmal noch aus der Hand gegeben haben.Denn Salluce und seine Kollegen führten an diesem Sonntagmorgen zweimal. Zuerst hatte der eingewechselte Roberto Pinto die Rümlanger nach vielen vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit kurz nach Wiederanpfiff mit dem erlösenden Treffer zum 1:0 in Führung gebracht. Dies, nachdem er steil geschickt wurde und von der Strafraumgrenze mit einem satten Schuss in die weite Ecke Elggs Torhüter Sven Lehmann überwand. Und dann, nach einer Stunde, war Filimon Biniam mit einer sehenswerten Direktabnahme erfolgreich.

Schnelle Reaktion der Gäste

Allerdings fanden die Gäste sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten Treffer eine Antwort. Gerade mal drei Zeigerumdrehungen nach Pintos Tor zum 1:0 in der 50. Minute glich Jürg Bosshard für die Elgger aus, nachdem die Rümlanger den Ball im eigenen Strafraum nicht weggebracht hatten. Nach Filimon Biniams Führungstor dauerte es immerhin 20 Minuten bis zum erneuten Ausgleichstreffer. Dieser fiel aus Rümlanger Sicht besonders unglücklich: Marco Fischer prüfte Rümlangs Torhüter Alain Carigiet mit einem Freistoss. Der Goalie konnte den Ball nicht festhalten, dieser prallte an die Latte und von dort zurück aufs Spielfeld, Pascal Forrer reagierte am schnellsten und schoss das 2:2 in der 83. Minute.

Die Punkteteilung war schon enttäuschend für die Hausherren, die bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr vom Spiel gehabt hatten. Doch es kam noch schlimmer für Salluce und Co. Drei Minuten vor Ablauf der offiziellen Spielzeit gab es einen Corner für die Gäste. Marco Fischer stand goldrichtig und erzielte das 3:2. Auf diesen Nackenschlag vermochten die Rümlanger nicht mehr zu reagieren.

«Wenn man hinten liegt, läuft alles gegen einen», sagte Salluce. «Wir waren heute über 80 Minuten die bessere Mannschaft, und dann das – die Enttäuschung ist gross.» Notabene habe man gegen Volketswil eine Woche zuvor schon Ähnliches erlebt. «Da sind wir auch in Führung gegangen und haben dann bei zwei Standardsituationen zwei Gegentore kassiert», berichtete der Spielertrainer. «Wir haben momentan einfach kein Glück.» Das zeigte sich zum Beispiel nach 20 Minuten. Da wurde Labinot Prapashticas Schuss noch an die Latte abgelenkt.

Die Trainersuche läuft

Damit warten die Rümlanger auch nach dem Abgang von Ex-Trainer Michele Digeronimo in der vorvergangenen Woche noch auf ihren ersten Saisonsieg. Dennoch sei ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. «Wir sind motiviert und fokussiert», sagte Alessandro Salluce. «Und das neue 3-5-2-System, das wir heute erstmals gespielt haben, hat die Mannschaft gut umgesetzt. Aber es ist uns einfach noch nicht gelungen, das Glück auf unsere Seite zu zwingen.» Noch zwei Partien haben die Unterländer in der Hinrunde die Gelegenheit, den Negativtrend zu stoppen. Dann ist Winterpause. Und bis dahin wollen sie auch einen neuen ­Trainer präsentieren.

«Es gibt eine Reihe von Kandidaten», verriet der interimsmässig vom spielenden Assistenz- zum Spielertrainer beförderte Alessandro Salluce. Eine Tendenz gebe es allerdings noch nicht. Das bestätigte auch Präsident Kurt Vogel, der seit Digeronimos Demission an der Seitenlinie steht, wobei Salluce die Auswechslungen vornimmt. «Es ist noch total offen, wer Trainer werden wird», meinte Vogel. Man wolle das erst nach dem letzten Match in der Hinrunde konkretisieren. (Zürcher Unterländer)