Schalke siegt bei Embolos Comeback

Nach elf Monaten gab Breel Embolo sein Comeback in der Bundesliga. Kurz nach dem Eintritt des Schweizers erzielte Schalke das 2:1-Siegestor bei Werder Bremen. Meister Bayern München schoss sich derweil beim 4:0 gegen Mainz den Frust von der Seele.

Nach 336 Tagen oder 48 Wochen war es endlich soweit: Breel Embolo gab nach schwierigen Monaten, nach Hoffen und Bangen, nach ermutigenden Fortschritten und zermürbenden Rückfällen das Comeback. Beim Auswärtsspiel von Schalke in Bremen durfte der 20-jährige Basler nach 80 Minuten auf den Platz. 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt, wenig später war der Auswärtssieg von Schalke in trockenen Tüchern.

Beteiligt war Embolo am Siegestreffer durch Leon Goretzka zwar nicht, doch es wird den Schweizer gleichwohl ermutigen, dass nur zwei Minuten nach seinem Eintritt das Siegestor für sein Team fiel. Der deutsche Internationale Goretzka war dabei nach einem Corner erfolgreich. Schon das erste Schalker Tor - ein Eigentor von Bremens serbischem Verteidiger Milos Veljkovic, der einst im Basler Nachwuchs ausgebildet wurde und für die Schweiz ein U16-Länderspiel bestritt - kam nach einem Eckball zustande.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco hatte das mögliche Comeback von Embolo am Freitag bereits angekündigt: «Breel hat die ganze Woche voll mittrainiert, sein Einsatz wird sicherlich bald kommen.» Tedesco will Embolo behutsam an die 1. Bundesliga heranführen – vorerst mit Kurzeinsätzen wie am Samstag in Bremen. Offenbar hat er aber grosses Vertrauen in den Schweizer. Eine mögliche Einwechslung hänge vom Spielstand ab, so Tedesco vor der Partie. Dann brachte er Embolo für die Schlussphase beim Stande von 1:1 - in einem Spiel, das Schalke unbedingt gewinnen wollte.

Zakarias Assist rettet Gladbach einen Punkt

Sowohl bei RB Leipzig als auch bei Borussia Mönchengladbach ist die Zielsetzung für diese Saison eigentlich klar. Beide Teams wollen in der nächsten Saison europäisch mit von der Partie sein. Im Direktduell trennten sich die beiden Europa-Anwärter 2:2. Dabei kam dem von den Young Boys nach Gladbach gewechselten Mittelfeld-Arbeiter Denis Zakaria eine entscheidende Rolle zu.

Der 20-jährige Schweizer profitierte in der 62. Minute davon, dass sich der Leipziger Abwehrverbund nicht einig werden konnte, wer nun den Ball klären soll. Zakaria nutzte die zwischenzeitliche Verwirrung aus, steckte den Ball zu Captain Lars Stindl durch, der mit einem stupenden Weitschuss zum zweiten Mal für Gladbach ausgleichen konnte.

Beruhigendes 4:0 für die Bayern

Nach dem 0:2 von Bayern München in der letzten Runde in Hoffenheim machten erste Meinungsbildner erste Krisensymptome aus. Das 3:0 in der Champions League gegen Anderlecht beruhigte die Gemüter noch nicht. Ein Interview von Stürmer Robert Lewandowski, in dem dieser seine Mitspieler kritisierte, und die negative Haltung von Franck Ribéry bei einer Auswechslung liessen das Fass dann fast überlaufen. «Bei den Bayern rumort es», war noch eine dezentere Schlagzeile. «Ancelotti entgleitet seine Star-Truppe», war dann schon eine eher happig Formulierung.

Doch es kam pünktlich zum Auftakt des Oktoberfests ein schwacher FSV Mainz, und die Bayern nützten die Gelegenheit, um einige Dinge wieder ins Lot zu rücken. 4:0 gewannen sie am Ende, und es war für jeden etwas dabei: Stürmer Thomas Müller erzielte das 1:0 und damit eines seiner so selten gewordenen Tore (letztmals traf er am 29. April). Arjen Robben schoss das zweite Tor, worauf der Jubellauf des Niederländers ausgerechnet in den Armen von Ribéry endete. Und nach der Pause bastelte Lewandowski in seinem Jubiläumsspiel erfolgreich an seiner Bilanz. Im 100. Bundesliga-Einsatz für Bayern gelangen dem Polen die Tore 81 und 82.

Bayern München - Mainz 4:0 (2:0). – 75'000 Zuschauer. – Tore: 11. Robben 1:0. 23. Robben 2:0. 50. Lewandowski 3:0. 77. Lewandowski 4:0. – Bemerkung: Mainz mit Frei.

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:2 (0:1). – 46'500 Zuschauer. – Tore: 20. Max 0:1. 77. Caiuby 0:2. 79. Jovic 1:2. – Bemerkung: Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz), Augsburg mit Hitz.

VfB Stuttgart - Wolfsburg 1:0 (1:0). – 50'500 Zuschauer. – Tor: 42. Akolo 1:0. - Bemerkung: Stuttgart ohne Grgic (verletzt).

Werder Bremen - Schalke 1:2 (1:1). – 42'100 Zuschauer. – Tore: 20. Sane 1:0. 22. Veljkovic (Eigentor) 1:1. 82. Goretzka 1:2. - Bemerkung: Bremen ohne Garcia (Ersatz), Schalke mit Embolo (ab 80./Comeback nach 336 Tagen).

Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:2 (2:1). - 42'558 Zuschauer. – Tore: 17. Werner 1:0. 25. Hazard (Foulpenalty) 1:1. 31. Augustin 2:1. 62. Stindl 2:2. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (verletzt), Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, ohne Drmic (verletzt). 82. Rote Karte gegen Keita (Leipzig).



Rangliste:

1. Hannover 96 4/10 (5:1). 2. Bayern München 4/9 (9:3). 3. Schalke 04 4/9 (7:3). 4. Borussia Dortmund 3/7 (5:0). 5. Hoffenheim 3/7 (5:2). 6. RB Leipzig 4/7 (8:5). 7. Augsburg 4/7 (7:4). 8. Hamburger SV 4/6 (4:5). 9. VfB Stuttgart 4/6 (3:5). 10. Borussia Mönchengladbach 4/5 (5:5). 11. Hertha Berlin 3/4 (3:3). 12. Eintracht Frankfurt 4/4 (2:3). 13. Wolfsburg 4/4 (2:5). 14. Mainz 05 4/3 (3:7). 15. SC Freiburg 3/2 (1:4). 16. Bayer Leverkusen 3/1 (4:8). 17. Werder Bremen 4/1 (2:6). 18. 1. FC Köln 3/0 (1:7).



(TA/sda)