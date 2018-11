Schlagen Sie Manuel Akanji im Kopfrechnen?

«Die 25er-Reihe ist auch einfach», sagt er beinahe entschuldigend. Klar, Manuel Akanji. So einfach, dass der Schweizer Nationalverteidiger die zwei Zahlen, die eine Zuschauerin beim Sportpanorama vorgeschlagen hatte, schneller multiplizierte, als Moderator Rainer Maria Salzgeber sie in sein iPhone tippen konnte. Was 25 mal 72 gebe, war die gestellte Aufgabe, die Antwort Akanjis kam in nicht mal einer Sekunde: 1800.

Salzgeber bekommt einen zweiten Versuch und kann diesmal mithalten, weil die Zuschauerin dem Winterthurer den Gefallen der einfachen 25er-Reihe nicht mehr tut. Ob Salzgeber diesmal aber schneller tippen kann? Das sehen Sie im Video. Oder machen Sie doch einfach selbst mit und stoppen Sie die Zeit, die Sie brauchen, um die Zahlen 33 und 97 zu multiplizieren. (mro)