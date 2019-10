Seferovic und Bachmann vom Verband geehrt

Nach dem ersten Training im Hinblick auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Dänemark (Samstag, 18 Uhr in Kopenhagen) und gegen Irland (Dienstag, 20.45 Uhr in Genf), ging es für die Nationalmannschaft an die Swiss Fooball Awards. Der Schweizerische Fussballverband kürte am Montagabend in Lausanne die Besten des Jahres (alle Gewinner unten).

Sowohl bei den Frauen, als auch bei den Männern gibt es neue Gewinner auf Stufe Nationalmannschaft. Auf Seriensiegerin Lara Dickenmann folgt Ramona Bachmann (28), der Nachfolger von Yann Sommer heisst Haris Seferovic (27). Während Bachmann die Ehre bereits 2009 und 2015 zuteil wurde, kriegte Seferovic seine erste Trophäe überreicht. Etwas haben die beiden gemeinsam: Sie stammen beide aus dem Kanton Luzern. Bachmann aus Malters, Seferovic aus Sursee.

Die Rekordnationalspielerin wird geehrt

Vor allem die erste Jahreshälfte von Seferovic war magisch. 19 seiner 23 Tore erzielte der Stürmer von Benfica Lissabon zwischen Januar und Mai. Der 27-Jährige hatte massgeblichen Anteil am 37. Meistertitel und wurde Torschützenkönig der portugiesischen Liga. In der Kategorie Trainer des Jahres wurde zum dritten Mal in Folge Nationaltrainer Vladimir Petkovic ausgezeichnet. Der 56-Jährige führte die Schweizer Nationalmannschaft ans Finalturnier des neu lancierten Wettbewerbs Nations League.

Einen speziellen Award gab es zudem für Lara Dickenmann. Die Schweizer Rekordnationalspielerin (135 Länderspiele, 53 Tore) wurde für ihre grossen Verdienste im Frauenfussball ausgezeichnet. Nach 17 Jahren im Nationalteam trat Dickenmann im August zurück.

Die Wahl bezog sich nur auf Spieler und Trainer der Landesauswahlen, Trainer und einzelne Spieler von Super-League-Vereinen, beispielsweise YB-Coach Gerardo Seoane, werden vor der Winterpause von der Schweizerischen Fussballliga (SFL) gekürt.

Die Gewinner der SFV-Awards:

Nationalspieler des Jahres: Haris Seferovic, Benfica Lissabon.

Haris Seferovic, Benfica Lissabon. Nationalspielerin des Jahres: Ramona Bachmann, Chelsea.

Ramona Bachmann, Chelsea. Rookie des Jahres: Ruben Vargas, FC Augsburg.

Ruben Vargas, FC Augsburg. Verbandstrainer des Jahres: Vladimir Petkovic, A-Nationalmannschaft.

Vladimir Petkovic, A-Nationalmannschaft. Nationalliga-A-Spielerin des Jahres: Fabienne Humm, FC Zürich.

Fabienne Humm, FC Zürich. Tor des Jahres: Géraldine Reuteler, A-Nationalteam Frauen.

Géraldine Reuteler, A-Nationalteam Frauen. Schiedsrichter des Jahres: Sandro Schärer.

Sandro Schärer. Schweizer Cup Team des Jahres: FC Basel.

FC Basel. Schweizer Cup Tor des Jahres: Ruben Vargas, damals FC Luzern.

Ruben Vargas, damals FC Luzern. Special Award: Lara Dickenmann, ehemals Nationalteam Frauen.

