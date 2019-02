Sergio mit den Scherenbeinen

Sergio Ramos hat die Nachricht selbst auf Twitter verkündet: Amazon produziert eine Doku-Serie über den Welt- und Europameister von Real Madrid. Diese soll acht Folgen beinhalten, noch in diesem Jahr erscheinen und für Amazon-Prime-Kunden in über 200 Ländern zu sehen sein.

Noch ist offen, wie die Doku über den Real-Captain, der wegen seiner ruppigen und zuweilen unfairen Spielweise polarisiert, heissen wird. Wir haben uns deshalb – in Anlehnung an bekannte Serien oder Filme – schon einmal ein paar Titel ausgedacht (siehe Bildstrecke).

Wenn Sie selber einen Vorschlag haben, schreiben Sie diesen ins Kommentarfeld.

Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!

Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo

coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! ???????????????? pic.twitter.com/Sc3twKIeTf