Shaqiri trifft an emotionalem Wochenende

0:0 endete das gestrige Spiel zwischen Leicester und Burnley, aber das interessierte niemanden. Es war das erste Heimspiel, seit der Helikopter von Leicester-Clubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha am 27. Oktober abgestürzt ist. Der Thailänder, unter dessen Führung Leicester 2016 sensationell die Premier League gewann, und vier weitere Personen waren dabei gestorben.

Der Match gestern, das erste Heimspiel seit der Tragödie, stand ganz im Zeichen des Abschieds. Tausende Fans nahmen an einem Trauermarsch zum Stadion teil. Sie gingen im Regen los. Als die trauernden Fans ihr Ziel erreichten, schien die Sonne und über dem Stadion erschien ein Regenbogen – das Wetter als Symbol für die Gefühlslage einer ganzen Stadt.

Here’s to you Mr Chairman, Leicester loves you more than you will know ???? ???? pic.twitter.com/JHpWUO1omy — Harry Maguire (@HarryMaguire93) 10. November 2018

Vor dem Stadion lag ein Meer von Blumen, Kränzen und Fussball-Shirts, die in Gedenken an die fünf Toten niedergelegt wurden. Ehemalige Trainer des Vereins, unter ihnen Meistercoach Claudio Ranieri, waren vor Ort, für jeden Matchbesucher lag ein Schal auf dem Sitz bereit mit der Aufschrift «Mr Chairman» und «Forever In Our Hearts». Vor dem Anpfiff wurde ein Tribut-Video auf den riesigen Bildschirmen im Stadion abgespielt. Danach wurde eine zweiminütige Schweigeminute abgehalten.

Rote Mohnblume auf der Brust

Die Schweigeminute dauerte doppelt so lange als üblich, weil dieses Wochenende in England an die gefallenen Soldaten erinnert wird. Heute vor hundert Jahren endete der Erste Weltkrieg – in England steht der Tag des Waffenstillstandes jedes Jahr besonders stark im Fokus. Das Symbol dafür sind rote Mohnblumen, genannt «Poppies». Vor jedem Spiel wird eine Schweigeminute abgehalten.

Fast ausnahmslos jeder Spieler, Clubfunktionär und Schiedsrichter trägt an diesem Wochenende ein spezielles Shirt mit der Mohnblume auf der Brust. Nur der Serbe Nemanja Matic (Manchester United) und der Ire James McClean (Stoke, Championship) weigern sich, die Mohnblume auf ihrer Brust zu tragen – weil sie nicht nur an die Soldaten des Ersten Weltkrieges erinnert, sondern an alle Kriege, bei denen die Britische Armee beteiligt war, also auch in den Herkunftsländern der beiden Spieler.

Liverpool zurück auf Erfolgskurs

Aus sportlicher Sicht spielte sich in England Xherdan Shaqiri in den Vordergrund. Der 27-jährige Schweizer stand für Liverpool gegen Fulham in der Startformation und traf zum 2:0-Endstand. Er verwertete eine Flanke von Andy Robertson mit einer herrlichen Direktabnahme. In der 81. Minute wurde Shaqiri ausgewechselt. Den Führungstreffer hatte Mohamed Salah erzielt – 14 Sekunden, nachdem Aleksandar Mitrovic das vermeintliche 1:0 für die Gäste aus London geschossen hatte. Der Serbe stand knapp im Offside, Liverpools Keeper Alisson reagierte schnell und leitete den Konter ein. Die «Reds» sind nach zwölf Partien in der Liga weiterhin ungeschlagen.



Liverpool - Fulham 2:0 (1:0). – 53'128 Zuschauer. – Tore: 41. Salah 1:0. 53. Shaqiri 2:0. - Bemerkung: Liverpool bis 81. mit Shaqiri. – Rangliste: 1. Liverpool 12/30. 2. Manchester City 11/29. 3. Chelsea 11/27. 4. Tottenham Hotspur 12/27. 5. Arsenal 11/23. 6. Manchester United 11/20. 7. Bournemouth 12/20. 8. Watford 12/20. 9. Everton 11/18. 10. Leicester City 12/17. 11. Wolverhampton 11/15. 12. Brighton & Hove Albion 12/14. 13. West Ham United 12/12. 14. Newcastle United 12/9. 15. Burnley 12/9. 16. Crystal Palace 12/8. 17. Southampton 12/8. 18. Cardiff City 12/8. 19. Huddersfield Town 12/7. 20. Fulham 12/5 (11:31).

(va/sda)