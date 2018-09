Sieg oder Militärdienst

18 Treffer hat er in der vergangenen Saison erzielt, sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro geschätzt. Heung-min Sons Karriere verläuft mustergültig, er ist einer der besten südkoreanischen Fussballer aller Zeiten. Trotzdem droht ihm nun ein abrupter Karriereknick: Verliert Son mit Südkorea heute den Final der «Asian Games» gegen Japan, muss der 26-Jährige in den 21 Monate dauernden Militärdienst einrücken. Gewinnen die Südkoreaner hingegen Gold, wird das gesamte Team vom Dienst befreit.

Wie gross der Druck ist, der auf Son lastet, zeigte sich im Viertelfinal gegen Usbekistan. Zwei Minuten vor Ende der Verlängerung, beim Stand von 3:3, bekam Südkorea einen Penalty zugesprochen. Son, der beste Spieler seines Teams und Captain, trat nicht an. Er wandte sich ab, als sein Teamkollege den Ball setzte und Anlauf nahm. Hee-Chan verwandelte den Elfmeter, Südkorea stand im Halbfinal und gewann diesen zwei Tage später gegen Vietnam 3:1.

South Korea must win the Asian Games if Son Heung-min is to avoid 21 months of military service... He couldn't even watch his sides winning penalty in the semi-final clash with Uzbekistan ???????????? pic.twitter.com/SyB8Bhi5AP

Der anstehende Final hat aber nicht nur den Druck auf Son massiv erhöht. Südkoreas Trainer sah sich bei der Teamselektion für das Turnier mit der Situation konfrontiert, durch die (Nicht-)Nomination eines Spielers über dessen Karriereverlauf zu entscheiden. Für die «Asian Games», bei denen die U-23-Auswahlen gegeneinander antreten, darf jede Mannschaft drei ältere Spieler mitnehmen. Für diese drei ist es eine der letzten Chancen, dem Militärdienst zu entgehen. Zwar werden auch Sportler davon befreit, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen. Die nächste Chance bietet sich dafür aber erst 2020. Das ist zu spät für den 26-jährigen Son: Er muss einrücken, bevor er 28 Jahre alt wird – das ist gut zwei Wochen vor dem Olympia-Start.

Tottenham erteilt Son die Freigabe - Leverkusen tat es nicht

Umso bitterer, hat Son schon zwei gute Chancen verpasst, die Kriterien der Wehrpflicht-Befreiung zu erfüllen. 2014 gewann Südkorea die «Asian Games». Der Offensivspieler spielte damals bei Bayer Leverkusen und erhielt keine Freigabe für das Turnier. 2016 spielte Südkorea im Viertelfinal der Olympischen Spiele gegen Honduras. Son verpasste eine entscheidende Chance bei der 0:1-Niederlage. Danach verbrachte er den Rest des Tages im Hotelzimmer und verweigerte das Essen.

Das ist auch der Grund, weshalb sein Verein Tottenham Son, einer wichtigen Stütze der Spurs-Offensive, trotz der laufenden Premier-League-Saison die Freigabe für das Turnier erteilte. «Wir sprechen oft darüber», sagte Spurs-Trainer Mauricio Pochettino am Freitag. «Er macht sich wirklich Sorgen.»

We would now like to take this opportunity to wish all the very best of luck to our own Heung-Min Son who's playing for South Korea in the final today.



Sonny, the whole of Tottenham Hotspur is behind you today



