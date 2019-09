Sieger Bülach ohne Verlustpunkt

Den Bülachern, wie auch den Winterthurern, glückte der Saisonstart. Die Mannschaft von Trainer Gian Luca Appassito siegte in den ersten beiden Runden gegen Glattbrugg und Kloten mit 2:1. Die Eisenbahner aus Winterthur gewannen sogar dreimal und erreichten gegen die ebenfalls stark in die Meisterschaft gestarteten Bassersdorfer ein beachtliches 1:1-Unentschieden. Aufgrund dieser Konstellation herrschte gegenseitig grossen Respekt voreinander. So dauerte es beinahe eine Viertelstunde, bis zur ersten klaren Tormöglichkeit. Doch der Eisenbahner Stürmer Kushtrim Ibrahimi konnte den Fehler des Bülacher Innenverteidigers Bruno Miguel Monteiro nicht ausnützen. Keine fünf Minuten später jubelten jedoch die Einheimischen über den Treffer zum 1:0. Der technisch versierte Kenan Tepe lancierte Sturmspitze Giancarlo Pizzolotto und dessen scharfen Schuss landete im Netz. Nur zwei Minuten nach dem Führungstor gelang dem Captain beinahe ein Doppelschlag. Doch der Gäste Schlussmann wehrte den Flachschuss zur Seite ab. Der Torschütze sagte selbstkritisch: «Diese Topchance müsste ich zwingend verwerten. Der Goalie jedoch reagierte hervorragend.»

Die zweite Halbzeit gestaltete sich lebhafter. Dennoch blieben Tormöglichkeiten lange Zeit Mangelware. In der 65. Minute sorgten die Hausherren mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Der soeben eingewechselte Arad Saqipi schloss, einen bilderbuchmässigen Konter über Giancarlo Pizzolotto und Kenan Tepe, überlegt und kaltblütig zum 2:0 ab. Die Gäste aus Winterthur kamen in der 70. Minute beinahe zum Anschlusstreffer. Doch der aufmerksame Bülacher Goalie Felix Angstmann konnte mit einem starken Reflex abwehren.

"Vorne sind wir immer für ein Tor gut"

In der langen neunminütigen Nachspielzeit verpassten die Bezirkshauptstätter zweimal durch Valon Rami das sichere dritte Tor. Der 26-jährige Giancarlo Pizzolotto lobte trotzdem sein Team: «In der Defensive standen wir ausgezeichnet und vorne sind wir immer für ein Tor gut.» Als einziges Manko bezeichnete der Ausnahmestürmer das ungenügende Konterspiel seiner Equipe. Sein Coach Gian Luca Appassito sagte zum Sieg: «Wir haben eine starke Mannschaftsleistung abgeliefert.» Ausserdem seien ihnen, trotz den mangelhaften Bodenverhältnissen auf dem Sportplatz Erachfeld, einige gute Spielzüge gelungen.

Der Bülacher Abwehrchef Yusuf Porgali berichtete strahlend nach dem Match: «Ab Spielbeginn waren wir körperlich und mental bereit. Die langen und weiten Bälle des hartnäckigen Gegners hatten wir jederzeit unter Kontrolle.» Zudem freute sich der zweikampfstarke Porgali über die Einwechselspieler: «Jeder einzelne hat sich sehr gut integriert und Saqipi hat sogar das entscheidende zweite Tor erzielt.» Am nächsten Mittwochabend wollen die Bülacher den makellosen Start mit einem weiteren Sieg im Nachtragsspiel gegen Seebach bestätigen.