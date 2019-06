Solidarische Klotenerinnen schaffen dank 0:0 den Ligaerhalt

Die Nerven bei den Flughafenstädterinnen waren angespannt. Eigentlich wollten sie vor acht Tagen im Genfer Vorort Le Lignon beim punktelosen Ranglistenletzten den nötigen Sieg für den Ligaerhalt holen. Doch die Genferinnen trotzten den ersatzgeschwächten Zürcherinnen ein 2:2 ab, nachdem Kloten das Hinspiel mit 5:1 gewonnen hatte. Deshalb geriet Kloten vor der letzten Meisterschaftspartie nochmals in Abstiegsgefahr. Das Team der Trainer Giuseppe Zizza und Igor Kostandinov brauchte nun zu Hause gegen den Ranglistensechsten Altstetten ein Unentschieden.

Die Gastgeberinnen gestalteten ihr Spiel aus einem dichten Abwehrverbund heraus. Die beiden Mittelfeldspielerinnen auf der Seite, Valeria Vock und Tanja Bärtsch, agierten im Zweifelsfall defensiv. Das war nötig, weil die Stadtzürcherinnen mit Münever Akyol und Jasmin Bosshard zwei schnelle, flinke Offensivspielerinnen in ihren Reihen hatten, die überall auf dem Rasen anzutreffen waren. «Natürlich mussten wir bei dieser Ausgangslage eine catenaccio-Variante wählen», begründete Zizza die Wahl seines Spielsystems.

Nina Suter überragend

Sein Team trat aber auch offensiv in Erscheinung. Das lag daran, dass jede Klotenerin in dieser Partie einsatzmässig über ihre Grenzen hinausging. Und weil mehrere Spielerinnen vom Gastgeber auch mit dem Ball umzugehen wissen, kamen sie besonders zu Beginn der beiden Halbzeiten mehrmals gefährlich vors Altstetter Tor. In der 8. Minute schoss die leichtfüssige Nina Suter, die beste Akteurin auf dem Rasen, den Ball an die Latte. In der 13. Minute boten sich Bärtsch und Vock gute Schussmöglichkeiten. Doch Altstettens Goalie Luana Ruggieri konnte abwehren. In der 49. Minute setzte die für die verletzt ausgeschiedene Valeria Vock eingewechselte Lucia Schick Sturmpartnerin Tanja Bärtsch sehr gut ein. Doch auch diesmal gab es kein Goal für Kloten. Die Flughafenstädterinnen bekundeten nach gut einer Stunde Spielzeit Glück, als Goalie Seraina Moscon einen gefährlichen Schuss von Akyol halten konnte. Weil die Klotener Defensivspielerinnen unter der Regie von Sabrina Bodenmann sehr gut arbeiteten, mussten sie Alt-stetten keine guten Tormöglichkeiten mehr zugestehen. Der Jubel im Lager der Unterländerinnen nach dem Schlusspfiff war gross. Dank des Unentschiedens bleiben die Flughafenstädterinnen in der 1. Liga. Getrübt wird die Freude allerdings durch Personalentscheide und personelle Unsicherheiten. Trainer Giuseppe Zizza, der das Frauenteam während der Rückrunde übernommen hat, wird in der nächsten Saison die Klotener Ca-Junioren trainieren. Igor Kostandinov wird 2019/20 in Oerlikon den Junioren A+ vorstehen. Und Frauen- und Juniorinnen-Vorsteherin Deborah Staub legt eine Pause ein.

Bei den Spielerinnen ist es bei Leutrime Bushati, Alessia Raffino und Lucia Schick noch nicht sicher, ob sie in den kommenden Monaten den grossen zeitlichen Aufwand mit drei Trainings pro Woche und mehreren weiten Reisen während der Saison in die Westschweiz auf sich nehmen. Die Unentschlossenheit bei den Akteurinnen ist besorgniserregend. Denn Giuseppe Zizza meinte nach Saisonschluss: «Unser Kader war zu klein.»

Trainer Giuseppe Zizza geht

Trotz des tollen Saisonabschlusses wartet viel Arbeit auf die Klotener Funktionäre Peter Wartmann (Vizepräsident und Leiter Sport) und André Moscon (Technischer Leiter und Verantwortlicher 11er Fussball). Mit Rocco Rica, der lange Zeit das Frauen Fanionteam von Oerlikon Polizei trainiert hat, konnte immerhin schon der neue Frauencoach gefunden werden. (Zürcher Unterländer)