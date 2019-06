Spiel der Spiele für FC Bassersdorf

Die Erstligaequipe der Klotener Frauen sowie 13 Männerteams in der 2. und der 3. Liga gibt es neben anderen im Unterländer Fussball. 3 von diesen 14 Mannschaften wissen vor der letzten Meisterschaftsrunde übermorgen Sonntag noch nicht, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen. Der regionale Zweitligist Bassersdorf kann aufsteigen, während die beiden Regensdorfer Topteams gegen den Abstieg in die 3. respektive 4. Liga kämpfen – allerdings mit guten Chancen.

Am grössten ist die Anspannung in Bassersdorf. Der erst 1968 gegründete Verein kann in zwei Tagen zum zweiten Mal in seiner jungen Vereinsgeschichte in die 2. Liga interregional aufsteigen. Es war am 17. Juni 2007, als das Team um den damaligen Captain Marco Tanner in Seuzach 2:1 siegte und Töss, das 4:1 in Oerlikon gewann, in der Schlussrangliste um einen Punkt hinter sich liess. Von den heutigen Bassersdorfer Spielern waren vor zwölf Jahren bereits Severino Zambelli, Marc Tinner, Christian Schweizer und Schlussmann Christoph Stähli dabei. Stähli hielt in Seuzach in der zweiten Halbzeit einen Schuss ins Lattenkreuz nach einem Hechtsprung phänomenal. Der mittlerweile 33-Jährige wird übermorgen Sonntag um 14 Uhr wegen einer Rückenverletzung in Unterstrass allerdings nicht mithelfen können.

Ansonsten stehen Trainer Gianni Lavigna in der letzten Meisterschaftspartie der Saison alle Spieler zur Verfügung. Sein Team hat in der Gruppe 2 der 2. Liga regional einen Punkt Vorsprung (und weniger Strafpunkte) auf Verfolger Phönix Seen.

Regensdorf leicht gefährdet

Weniger gut sieht die Tabellensituation für das Regensdorfer Fanionteam aus, das in der Gruppe 1 der 2. Liga regional um Punkte kämpft. Die Mannschaft des neuen Trainers Daniel Koch braucht im Heimspiel übermorgen Sonntag um 14 Uhr gegen Horgen allerdings wohl nur einen Punkt, um den Klassenerhalt zu realisieren. Sogar eine Niederlage könnte genügen, wenn die Verfolger ebenso patzen. Aus der Gruppe 1 der 2. Liga steigen vier Teams ab, wenn in der 2. Liga interregional morgen Samstag Adliswil, statt Wangen bei Olten, die Relegation antreten müsste.

Ebenso noch nicht gesichert ist das Regensdorfer Drittligateam. Die Mannschaft des ehemaligen Erstligaspielers Franz Stalder hat in den letzten drei Meisterschaftsspielen sieben Punkte geholt und liegt deshalb vor der letzten Runde morgen Sonntag um 10.15 Uhr einen Zähler über dem Abstiegsstrich. (Zürcher Unterländer)