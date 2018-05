St. Gallen vorgeführt – Ajeti ist Torschützenkönig

Zum Abschluss erzürnten die St. Galler Spieler den eigenen Anhang noch einmal gehörig. Innert weniger als zehn Minuten kassierten sie zuhause gegen den Absteiger vor der Pause drei Gegentore. Nur weil parallel Sion in Thun gewann, hatte die siebte Niederlage in Serie keine schwerwiegenden Folgen. Thun hätte einen Sieg benötigt, um dem FCSG den letzten Europacup-Platz auf der Zielgeraden noch zu entreissen.

So kamen die im Saisonfinish unter dem sieg- und punktelosen Interimstrainer und künftigen Assistenten Boro Kuzmanovic immer inferiorer auftretenden St. Galler mit einem blauen Auge davon. Viele der 14'397 Zuschauer quittierten das Trauerspiel aber trotz der Qualifikation für den Europacup mit Pfiffen. Auch Verwaltungsrat Stefan Wolf verbarg seinen Ärger auf den Rängen nicht. «Ich bin total enttäuscht. Schon nach fünf Minuten merkte man, dass da nichts mehr kommt», kommentierte der Ex-Internationale.

Blamable Leistung von St. Gallen

Es war in dieser Saison bereits das zweite Heimdebakel gegen Lausanne für die St. Galler nach dem blamablen 0:4 im Oktober. Es bleibt der Eindruck haften, dass die St. Galler Führung die verunsicherte Mannschaft mit der voreiligen Entlassung von Giorgio Contini im April zusätzlich destabilisiert hat. «Wir verfolgen einen klaren Weg und haben bestimmte Vorstellungen auch vom Umgang miteinander», rechtfertigte sich Sportchef Alain Sutter.

Mann des Spiels bei den befreit aufspielenden Lausannern war Francesco Margiotta, der die St. Galler Hintermannschaft zwischen der 34. und der 42. Minute dreimal fast alleine aus den Fugen hob. Der Italiener spielte den Pass zu Cabral, der St. Gallens Goalie Daniel Lopar zu einem Foul im Strafraum zwang und legte die beiden weiteren Treffer von Cabral und Benjamin Kololli auf. Kololli hatte auch den Penalty versenkt, der am Ursprung des St. Galler Debakels stand.

Ajeti wird Torschützenkönig

Die Young Boys gewannen bei den Grasshoppers durch ein Tor von Christian Fassnacht in der letzten Minute 2:1. Beim 2:2 des FC Basel gegen Luzern erzielte Albian Ajeti den Treffer zum 2:1 und sicherte sich die Krone des Torschützenkönigs. Sein Verfolger Guillaume Hoarau blieb YB-Sieg ohne Torerfolg.

Ajeti hatte die Saison nach dem im letzten Sommer gescheiterten Transfer zu Basel beim FC St. Gallen begonnen, ehe er Anfang Oktober nach der Verletzung von Ricky van Wolfswinkel doch noch zu seinem Stammklub zurückkehrte.

Luzern mit spätem Ausgleich

In Basel kam der 21-Jährige allerdings erst in den vergangenen Wochen so richtig in Fahrt. In den letzten fünf Spielen traf Ajeti sieben Mal und avancierte damit zu einem valablen Kandidaten für das WM-Kader der Schweiz in Russland.

Ajetis Treffer in der 82. Minute zum 2:1 reichte dem FCB aber nicht zum Sieg, drei Minuten später erzielte der gebürtige Basler Pascal Schürpf nach einem Corner mit seinem zehnten Tor in der Rückrunde den Ausgleich für Luzern. Es war der Schlusspunkt in einer trotz fehlender Spannung animierten und unterhaltsamen Partie.

St. Gallen - Lausanne-Sport 0:3 (0:3)

14'397 Zuschauer. - SR Jaccottet

Tore: 34. Kololli (Foulpenalty) 0:1. 39. Cabral (Margiotta) 0:2. 42. Kololli (Margiotta) 0:3.

St. Gallen: Lopar; Gasser, Hefti, Van der Werff, Gönitzer; Toko; Aleksic (75. Kukuruzovic), Barnetta (46. Ben Khalifa), Sigurjonsson, Aratore (46. Itten); Buess.

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Gétaz; Asllani, Cabral, Baddy; Geissmann, Margiotta (78. Zeqiri), Kololli (72. Dominguez); Rapp (88. Escorza).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Wittwer (gesperrt), Wiss, Musavu-King, Tafer, Koch, Lüchinger, Muheim und Ajeti (alle verletzt), Lausanne-Sport ohne Manière, Rochat, Pasche (alle verletzt), Maccoppi, Zarate, Marin und Tejeda (alle nicht im Aufgebot). 4. Pfostenschuss Barnetta. 70. Lattenschuss Ben Khalifa.

Verwarnungen: 19. Aleksic (Unsportlichkeit). 26. Geissmann (Foul). 33. Lopar (Foul). 50. Baddy (Foul).

Lugano - Zürich 1:1 (0:0)

3690 Zuschauer. - SR Klossner

Tore: 69. Mariani (Crnigoj) 1:0. 80. Schönbächler (Rodriguez) 1:1.

Lugano: Kiassumbua; Yao (86. Amuzie), Daprelà, Golemic, Mihajlovic; Sabbatini, Abedini (52. Piccinocchi), Vecsei; Crnigoj, Manicone (12. Mariani), Gerndt.

Zürich: Brecher; Rohner, Nef, Kryeziu, Pa Modou; Winter (72. Aliu), Domgjoni, Marchesano (66. Schönbächler), Rodriguez; Frey, Dwamena (58. Odey).

Bemerkungen: Lugano ohne Baumann, Bottani, Carlinhos, Da Costa, Guidotti, Janko (alle verletzt), Krasniqi (gesperrt) und Ledesma (nicht im Aufgebot). Zürich ohne Alesevic, Palsson, Bangura, Maouche, Rüegg, Kempter und Schättin (alle verletzt). 90. Pfostenschuss Crnigoj.

Verwarnung: 27. Gerndt (Foul). 86. Yao (Spielverzögerung).

Basel - Luzern 2:2 (1:1)

25'161 Zuschauer. - SR San

Tore: 9. Schulz (Corner Rodriguez) 0:1. 17. Elyounoussi (Lang) 1:1. 82. Ajeti (Frei) 2:1. 85. Schürpf (Corner Ugrinic) 2:2.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Riveros; Serey Die, Petretta; Stocker (78. Oberlin), Campo (71. Callà), Elyounoussi (34. Okafor); Ajeti.

Luzern: Omlin; Grether, Schmid, Schulz (46. Knezevic), Sidler; Voca (81. Kutesa); Rodriguez (76. Gvilia), Ugrinic, Custodio, Schürpf; Demhasaj.

Bemerkungen: Basel ohne Lacroix, Salvi, Vailati, Van Wolfswinkel, Xhaka, Zuffi (alle verletzt) und Balanta (gesperrt), Luzern ohne Cirkovic, Juric, Lucas und Schwegler (alle verletzt).

Verwarnung: 27. Frei (Foul).

Thun - Sion 1:4 (1:2)

6227 Zuschauer. - SR Bieri

Tore: 34. Cunha (Maceiras) 0:1. 40. Cunha (Grgic) 0:2. 42. Lauper 1:2. 68. Cunha (Grgic) 1:3. 87. Pinga (Maceiras) 1:4.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter (72. Da Silva), Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Karlen (84. Huser); Sorgic, Spielmann (58. Schwizer).

Sion: Fickentscher; Maceiras, Ricardo (58. Bamert), Neitzke, Angha; Toma; Dimarco (62. Pinga), Mveng, Grgic, Succar (78. Ucan); Cunha.

Bemerkungen: Thun ohne Nikolic, Bürgy, Costanzo, Kablan, Hunziker, Alessandrini (alle verletzt), Rodrigues, Dzonlagic, Bigler (alle U21), Sion ohne Adryan, Carlitos, Cümart, Kasami, Mitrjuschkin, Zock, Lenjani, Kouassi, Schneuwly, Kukeli (alle verletzt), Aquafresca, Zverotic (nicht im Aufgebot) und Constant (U21).

Verwarnungen: 27. Lauper (Foul). 32. Succar (Foul). 42. Cunha (Reklamieren). 56. Maceiras (Foul). 71. Hediger (Foul). 82. Angha (Zeitspiel). 87. Pinga (Unsportlichkeit).

Grasshoppers - Young Boys 1:2 (0:0)

8500 Zuschauer. - SR Schärer

Tore: 62. Kodro (Sukacev) 1:0. 80. Nsame (Hoarau) 1:1. 90. Fassnacht (Nsame) 1:2.

Grasshoppers: Lindner (87. Vasic); Cvetkovic, Bergström, Zesiger, Doumbia; Fasko (75. Kapic), Bajrami, Taipi; Sukacev (81. Vitija), Andersen; Kodro.

Young Boys: Letellier; Lotomba (75. Nsame), Wüthrich, Nuhu, Benito; Fassnacht, Sanogo, Bertone, Sulejmani (75. Schick); Hoarau, Assalé (83. Ngamaleu).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Sainsbury, Pusic (beide gesperrt), Rhyner, Basic und Lavanchy (alle verletzt), Young Boys ohne Von Bergen, Sow, Von Ballmoos und Mbabu (alle verletzt).

Verwarnungen: 63. Kodro (Unsportlichkeit). (ll/SDA)