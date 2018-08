Starkes Brüttisellen-Dietlikon

Das fussballerische Feuerwerk, das die Brüttiseller-Dietliker nach der Pause eine Viertelstunde lang zündeten, war vom Feinsten. Ein Angriff nach dem andern rollte gegen den Veltheimer Strafraum. Mit kurzen, scharfen und genauen Pässen folgten dann Zuspiele in den Sechzehner und zum Teil gefährliche Abschlüsse. Ein Schuss von Samir Ben Mahfoudh landete gar im Netz. Der Schiedsrichter gab das Tor allerdings nicht und entschied auf ­Abseits. «Die Offsideposition war dabei nicht klar ersichtlich», meinte nach dem Schlusspfiff Brüttisellen-Dietlikon-Trainer Robert Merlo. Was die Gastgeber zusätzlich ärgerte, war die Tatsache, dass der Veltheimer Ausgleichstreffer in der 17. Minute wohl offside war.Die Druckphase der Brüttiseller-Dietliker nach der Pause hatte allerdings auch den Nachteil, dass dadurch im Mittelfeld Räume für Veltheimer Konter ge­öffnet wurden. In der 62. Minute nutzen die Winterthurer gleich ihre erste Möglichkeit zur 2:1-Führung. Der Schaden wurde für die Gastgeber danach noch grösser. Fünf Minuten später schlief die Verteidigung bei einem Freistoss von der Seite, und Bruno Michienzi konnte ungehindert zum 3:1 einköpfeln.

«Waren insgesamt dran»

Bereits nach dem 1:2 und schon gar nicht mehr nach dem 1:3 war die Luft bei Brüttisellen-Dietlikon draussen. Zumal es gestern Nachmittag während der Partie auch nochmals richtig heiss wurde. Der Anschlusstreffer zum 2:3 in der 88. Minute durch Marvin Meckes fiel zu spät.

Natürlich überwog beim Verlierer nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung: «Wir haben gegen Veltheim Lehrgeld bezahlt. Der Rhythmus in der 2. Liga ist höher als in der 3. Liga. Teilweise konnten wir den mitgehen und teil­weise nicht. Da werden wir uns natürlich steigern müssen», meinte Brüttisellen-Dietlikon-Trainer Robert Merlo nach der Partie. Der Erfolgstrainer sah aber auch Positives: «Das Erfreuliche war, dass wir insgesamt dran waren.»

Mehr Breite und mehr Physis

Brüttisellen-Dietlikon hat in der 3. Liga mit schnellen, direkten Pässen seine Gegner schwindlig gespielt und ist aufgestiegen. In der 2. Liga kommt neben dem höheren Rhythmus auch die vermehrte Robustheit dazu. Dafür hat der Aufsteiger vorgesorgt. Neue Spieler in der Startaufstellung wie Valmir Ahmeti und Uchenna Anioke sind auch körperlich stark. Zudem ist das Kader breiter geworden. Die gegen Veltheim eingewechselten Akteure brachten frischen Schwung. Brüttisellen-Dietlikon-Verteidiger Marvin Meckes trauerte nach der Partie den vergebenen Chancen nach der Pause nach. Lucca Krebs brachte es auf den Punkt. «Veltheim war schon gut.» (Zürcher Unterländer)