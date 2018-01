Steffen wechselt per sofort zu Wolfsburg

Was sich am Dienstag abgezeichnet hat, steht mittlerweile fest: Renato Steffen wechselt zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der FC Basel vermeldet den Transfer des offensiven Mittelfeldspielers offiziell. Der 26-Jährige, welcher seine Profikarriere im Sommer 2012 beim FC Thun lanciert und ein Jahr später zu den Berner Young Boys gewechselt hatte, stiess im Januar 2016 zum Schweizer Serienmeister. In Basel konnte er sich schnell durchsetzen. Der Aargauer bestritt für den FCB insgesamt 86 Spiele, in welchen ihm total 17 Tore und 20 Assists gelangen. Zudem konnte er mit dem aktuellen Zweiten der Super League zwei Meistertitel und einen Cup-Sieg feiern.

Steffen wechselt per sofort zu den vom Walliser Martin Schmidt trainierten Wölfen. Diese hatten nach dem Abgang von Mario Gomez intensiv Verstärkung für ihre Offensive gesucht. Ein Transfer des Schweizer Nationalspielers war im vergangenen Sommer wegen eines Basler Vetos geplatzt. Der VfL Wolfsburg hat soeben seine Rückrundenvorbereitung in Marbella abgeschlossen und startet am kommenden Sonntag auswärts gegen Borussia Dortmund von Rang 12 aus in die Bundesliga-Rückrunde.