Steigerung nach desolatem Start

Die Vorfreude im Regensdorfer Lager auf den Meisterschaftsstart war gross. Die Furttaler stellten in der vergangenen Saison das beste Unterländer Team. Und auf diese Saison hin gelang ihnen mit Gabriel Machado ein wahrer Transfercoup. Der 28-Jährige bestritt 21 Super-League-Spiele für den Schweizer Rekordmeister Grasshoppers. Danach kickte er unter anderem noch in der Challenge League in Nyon. Zudem haben sich die Regensdorfer auch auf Gästetrainer Luigi Caracciolo gefreut. Der mittlerweile 48-jährige ehemalige NLB-Fussballer (heutige Challenge League) Caracciolo hat in Regensdorf als Spieler und Trainer in der 2. Liga interregional für Höhenflüge gesorgt. Regensdorfs Platzspeaker Renato Staub hatte extra eine Begrüssungsrede geschrieben. Welche Ehre. Denn sonst unterhält Staub die Zuschauer mit spontanen Informationen. Zur Enttäuschung der Regensdorfer ist Caracciolo aber nicht im Wisacher aufgetaucht. «Er ist wegen eines beruflichen Weiterbildungskurses verhindert», klärte Staub auf.

Zur ersten Enttäuschung kam für die Regensdorfer die desolate Startphase ihres Fanionteams gegen Stäfa dazu. Die neu formierte Verteidigung des relativ jungen Teams mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren bekundete in der ersten halben Stunde massive Abstimmungsprobleme. In der zehnten Minute bereits hätte Stäfa in Führung gehen können. Nur 60 Sekunden später kassierten die Furttaler das 0:1 nach einem direkt verwandelten Corner des Stäfners Jens Saethre. Und in der 22. Minute konnte Marc Eichenberger ungehindert eine Freistossflanke zum 2:0 für Stäfa einköpfeln. «Wir begingen im Defensivverhalten Anfängerfehler», schimpfte nach dem Schlusspfiff der neue Regensdorfer Trainer Gianluca Pasanisi. Doch was der 41-Jährige sonst von seinem Team sah, gefiel ihm grösstenteils. «Obwohl wir von der Fitness her noch lange nicht dort sind, wo wir hinwollen, und es extrem heiss war, bäumte sich das Team auf. Wir liessen den Ball gut laufen und kamen immer wieder zu Torchancen», begründete der Coach.

Zwahlens wertvolle Sprints

Regensdorfs Aussenverteidiger Flavio Zwahlen zum Beispiel spielte den Ball häufig schnell, gradlinig und genau ins Mittelfeld. Dort wurde das Leder von den starken Technikern Fejaz Zecirovci, Tarek Arraki oder Emanuele Fanello in Empfang genommen. Währenddessen sprintete der lauffreudige Zwahlen nach vorne. So ergaben sich für die Gastgeber im Angriff viele Anspielstationen.

Ein steter Gefahrenherd für Gegner Stäfa war besonders Gabriel Machado. Der ehemalige Profi stellte sich in den Dienst der Mannschaft, bot sich häufig an und bediente seine Teamkollegen mit guten Pässen. In der 33. schoss er zudem den Anschlusstreffer zum 1:2, nachdem kurz zuvor Fejaz Zecirovci im Stäfner Strafraum penaltyreif gefoult worden, die Pfeife des Schiedsrichters jedoch stumm geblieben war.

In der zweiten Halbzeit suchte Regensdorf natürlich den Ausgleichstreffer. Nicht vehement, aber so, dass das 2:2 jederzeit hätte fallen können und man dem Gast nicht allzu viele Konterchancen zugestehen musste. In der 70. und der 84. Minute scheiterte Machado mit seinen Versuchen. In der 77. Minute schoss ­Zecirovci nach einem sensationellen Sololauf von Mittelver­teidiger Thrier über das Tor. In der 87. Minute köpfelte Regensdorfs Rechts-Aussenverteidiger Ramon Kessler den Ball mit starker Wucht an die Latte. In der 90. Minute bugsierte Stäfas Goalie Fischer den eingewechselten Regensdorfer Luca Bucher von den Beinen. Den fälligen Foulpenalty verwertete Zecirovci sicher. Sekunden vor Schluss, in der fünften Minute der Nachspielzeit, kombinierten sich die Regensdorfer Ahmed Bello, Arraki und Bucher gut durch die Stäfner ­Gefahrenzone. Bucher brachte schlussendlich den Ball aber nicht im Stäfner Gehäuse unter.

Glückliche Machado-Familie

Nach Spielschluss waren die Mienen der Regensdorfer heiterer als diejenigen der Stäfner. «Natürlich ist man nach einer2:0-Führung mit einem Punkt nicht zufrieden», meinte der flinke Stäfner Flügel Saethre nach der Partie. Der 22-Jährige fügte an: «Wir spielen immer gerne in Regensdorf. Der dichte, hervorragende Rasen und der breite Platz kommen unserer Spielweise entgegen. Deshalb hatten wir für diese Partie auch drei Punkte eingeplant.»

Besser war die Gemütslage beim Regensdorfer Machado. «Zum Glück haben wir noch ausgeglichen, und ich bin mit meiner Leistung zufrieden, obwohl ich noch Luft nach oben habe», meinte der als Paketbote arbeitende Brasilianer. Der Spieler freute sich zudem, dass er während der Partie im Stadion von Frau Vanessa und den Kindern Michel und Melina angefeuert wurde. (Zürcher Unterländer)