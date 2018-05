Strafpunkte könnten entscheiden

Die Aufstiegsfrage ist geklärt. In der Runde vor Pfingsten machte Wallisellen mit einem 5:2-Sieg in Bassersdorf alles klar und steht vier Meisterschaftsrunden vor Schluss als Aufsteiger in die 2. Liga fest.

Am Tabellenende dagegen siehts anders aus. Mit Bülach (18 Spiele/26 Punkte), Embrach (18/24), Elgg (18/23), Seuzach (18/23), Kloten (18/23), Bassersdorf (18/17), Oberglatt (18/14) und Glattfelden (18/12) haben gleich sieben der zwölf Teams den Klassenerhalt momentan nicht auf sicher. Zwei müssen ­Ende Saison, am Sonntag, 17. Juni, um 12.05 Uhr, absteigen.

Unverfälschte Meisterschaft

Weil faktisch Bülach, Embrach, Elgg, Seuzach und Kloten nichts mehr passieren kann, konzentriert sich der Abstiegskampf auf das Trio Bassersdorf, Oberglatt und Glattfelden. Bei diesen Klubs flattern die Nerven. Oberglatt wies in der Runde vor Pfingsten in der Partie zu Hause gegen Embrach sogar das Angebot zurück, dass ein anderer, zufälligerweise vor Ort anwesender Schiedsrichter die Partie gegen Embrach weiterleitet, nachdem der aufgebotene Unparteiische nach der Pause wegen einer Verletzung nicht mehr weiterpfeifen konnte. 2:4 lagen die Oberglatter zu diesem Zeitpunkt in Rückstand. Die Partie wird gemäss Wettspielreglement (WR) des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) wiederholt, nämlich am Mittwoch, 6. Juni. «Der Fussballverband der Region Zürich ist an die schweizerischen Regeln gebunden», klärt Willy Scramoncini, der Leiter Spielbetrieb im FVRZ, auf. Aus diesem Grund signalisierte Scramoncini dem FC Embrach, dass ein Rekurs chancenlos sei. Deshalb verzichtet Embrach auf eine Einsprache. «Wir werden natürlich nochmals die bestmögliche Mannschaft nach Oberglatt schicken, weil wir die Meisterschaft nicht verfälschen wollen», hält Embrachs Sportchef Antonio De Carlo fest.

Selbstsichere Trainer

Die drei im Abstiegskampf beteiligten Trainer Paolo Ambula, Antonio De Luca und Davide Blandolino sind indes zuversichtlich, den Ligaerhalt mit ihrem Team zu schaffen. Jeder sieht mindestens einen wichtigen Faktor, der für seine Equipe spricht. «Wir haben am meisten Punkte und am wenigsten Strafpunkte», sagt der 51-jährige Bassersdorfer Ambula. Der Oberglatter De Luca (34) ist überzeugt, dass der Trainerwechsel vor zweieinhalb Wochen seinem Team einen neuen Schub verliehen hat. Glattfeldens Blandolino (36) ist sich sicher, dass seine Spieler nun in jeder Partie ans Limit gehen werden, «und darüber», wie er betont.

Ein kleiner Nachteil für Bassersdorf ist die Tatsache, dass Trainer Paolo Ambula nur noch in der Partie morgen Sonntag in Seuzach Spieler der ersten Mannschaft einsetzen kann. In den letzten drei Meisterschaftsrunden kann der Trainer nur noch Akteure bringen, die während der Rückrunde weniger als vier Spiele (auch Teileinsätze) in einer oberen Mannschaft bestritten haben. (Zürcher Unterländer)