Streik – die Emotionen im FC Glattbrugg gehen hoch

Nach dem 1:1 gegen Kloten wurde Trainer Markus Biber vom Dirttligisten Glattbrugg entlassen. Die Absetzung erfolgte unmittelbar vor den beiden Partien gegen die mitabstiegsgefährdeten Seebach und Räterschen. Biber wurde einen Tag später durch den Coach der zweiten Glattbrugger Mannschaft, Radoljub Baratovic, ersetzt.

Die Spieler des Fanionteams waren enttäuscht: wegen des unangekündigten Wechsels, wegen der Art und Weise, wie der Vorstand gehandelt hat, und wegen des Zeitpunktes. Die junge Mannschaft, die hauptsächlich aus Glattbrugger Akteuren besteht, hatte sich sehr viel für die wichtigen Partien gegen Seebach und Räterschen vorgenommen. Deshalb streikte sie in Seebach. Die Spieler verweigerten die aktive Teilnahme an der Partie, waren aber als Zuschauer anwesend. Der FC Glattbrugg spielte beim Zürcher Quartierclub mit seiner zweiten Mannschaft, die ihrerseits ihre Partie nicht bestreiten konnte und Forfait geben musste, was dem Club vom Verband eine happige Busse bescherte. Glattbrugg verlor in Seebach 0:2.

Eine Woche später zu Hause gegen Räterschen standen die Fanionteamspieler ihrem Verein wieder zur Verfügung. Es gab ein 1:1, trotz Feldüberlegenheit.

Glattbruggs Tobias Bolliger, der bereits 29 Jahre für seinen Stammverein die Fussballschuhe schnürt, ging die Geschichte wie vielen anderen nahe. Der 34-Jährige klärt auf, wie es momentan, vor den beiden letzten Vorrundenspielen, um die Gemütslage des Glattbrugger Fanionteams bestellt ist.

Tobias Bolliger, es ist in den vergangenen zehn Tagen bei Ihnen sehr viel passiert. Fassen Sie die Hauptereignisse bitte kurz zusammen.

Tobias Bolliger: Wir hatten am Dienstag vor dem wichtigen Spiel in Seebach ein gutes Training. Am Mittwoch erfuhren wir per Whatsapp vom Vorstand, dass Trainer Markus Biber entlassen worden war. Am darauffolgenden Tag hat die Mannschaft auf der Vereinswebsite gesehen, dass Radoljub Baratovic ihr neuer Trainer sein wird. Uns, ich rede von der Mannschaft, hat der Entscheid überrascht. Zum einen war unsere sportliche Saison bisher nicht miserabel. In allen Spielen, ausser gegen das extrem starke Veltheim, boten wir gute Gegenwehr. Zudem haben wir in Glattbrugg vor etwas über zwei Jahren das Projekt «Glattbrugger» ins Leben gerufen. Das heisst, dass wir mit Spielern, die bei uns die Juniorenabteilungen durchlaufen haben, antreten. Zudem sind 10 unserer 20 Fanionteamspieler unter 20 Jahre alt. So ein Projekt braucht natürlich etwas Zeit. Ebenso fand für uns der Trainerwechsel zu einem falschen Zeitpunkt statt. Erstens wären wir mit Markus Biber nun gegen Teams angetreten, gegen die wir uns berechtigte Siegeshoffnungen ausrechnen konnten. Auch war die Mannschaft der Meinung, mit Biber den Ligaerhalt schaffen zu können. Und zweitens war unsere sportliche Situation ja nicht desaströs. In Wallisellen und Seebach haben die Fanionteams weniger Punkte als wir. Und dort gab es keinen Trainerwechsel. Das zeigt doch, dass bei uns die Entlassungsaktion überstürzt war. Wir waren natürlich auch enttäuscht, dass Leute vom Vorstand vor dem Trainerwechsel nicht mit uns Spielern gesprochen haben. Dass wir in Seebach nicht aufgelaufen sind, hat aber einzig und allein mit der Art und Weise zu tun, wie der Trainer entlassen wurde, weil niemand jemals mit uns Spielern darüber gesprochen hat. Es ist nichts Persönliches oder Sportliches.

Weshalb haben Sie eine Woche später gegen Räterschen wieder gespielt?

Wir Spieler sind im FC Glattbrugg gross geworden. Wir haben dem Verein auch etwas zu verdanken und wollen ihm auf keinen Fall schaden. Das Zeichen wurde gesetzt. Dann ging es darum, alles für das Wohl des Vereins zu tun.

Wie sieht die unmittelbare Zukunft bei Ihnen aus?

Wir wollen in den verbleibenden zwei Vorrundenspielen natürlich noch möglichst viele Punkte holen. In der Winterpause wird sich dann zeigen, wie es weitergeht. Es geht uns nicht darum, den neuen Trainer Rade Baratovic zu destabilisieren. Wir kennen ihn ja alle schon lange, schliesslich ist er auch schon vier Jahre im Verein. Viele von uns haben regelmässig in der 2. Mannschaft unter ihm ausgeholfen. Wir respektieren auch den Vorstand, da er in der Vergangenheit stets einen hohen Aufwand für den FC Glattbrugg betrieben hat.

Bereuen Sie im Nachhinein den Entscheid, in Seebach gestreikt zu haben?

Nein. Es ist in den Tagen davor viel Unerwartetes passiert. Die Mannschaft hat diesen Entscheid einstimmig gefällt, da sie das Geschehene nicht einfach so beiseiteschieben konnte. Wir wollten unbedingt ein Zeichen setzen, dass wir mit der Art und Weise der Entlassung nicht einverstanden sind. Für den Verein, die 2. Mannschaft und die neuen Trainer tat es uns natürlich extrem leid, aber wir glauben, dass es für die Zukunft des Vereins der richtige Entscheid war.